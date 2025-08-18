Запланована подія 2

У липні ФГВФО погасив вимоги кредиторів на 45,7 млн грн: деталі виплат

У липні кредитори банків-банкрутів отримали 45,7 млн грн.

Протягом липня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 45,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

З вищезазначеної суми 26,1 млн грн було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, зокрема на відшкодування гарантованих вкладів. Ще 18 млн грн отримали кредитори 7-ї черги — юридичні особи. Зокрема, Комінвестбанк виплатив 11,7 млн грн.

Темпи погашення вимог Комінвестбанку є рекордними за всю історію Фонду. За перше півріччя ліквідації банк задовольнив близько 75% вимог кредиторів, з них 65% — вимоги 7-ї черги на суму понад 156,4 млн грн.

Загалом станом на 1 серпня 2025 року банки в процесі ліквідації виплатили кредиторам понад 74 млрд грн. З них майже 18 млрд грн — забезпеченим кредиторам, включно з 16,7 млрд грн Національному банку України.

Виплати кредиторам здійснюються за рахунок продажу активів банків: погашення кредитів, доходи від цінних паперів, оренда майна та інші джерела.

Нагадаємо, минулого тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів десяти банків, що ліквідуються ФГВФО. Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 948,7 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук