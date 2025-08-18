В июле ФГВФЛ погасил требования кредиторов на 45,7 млн грн: детали выплат

В июле 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 45,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФО.

Из вышеупомянутой суммы 26,1 млн грн. было направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, в частности на возмещение гарантированных вкладов. Еще 18 млн грн получили кредиторы 7-й очереди – юридические лица. В частности, Коминвестбанк выплатил 11,7 млн грн.

Темпы погашения требований Коминвестбанка являются рекордными за всю историю Фонда. За первое полугодие ликвидации банк удовлетворил около 75% требований кредиторов, из них 65% - требования 7-й очереди на сумму более 156,4 млн грн.

В целом по состоянию на 1 августа 2025 года банки в процессе ликвидации выплатили кредиторам более 74 млрд грн. Из них почти 18 млрд грн — обеспеченным кредиторам, включая 16,7 млрд грн Национальному банку Украины.

Выплаты кредиторам производятся за счет продажи активов банков: погашение кредитов, доходы от ценных бумаг, аренда имущества и другие источники.

Напомним, на прошлой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов десяти ликвидируемых ФГВФЛ банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн. грн.