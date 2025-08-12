Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

+0,06

EUR

48,20

+0,00

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,40

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На продажу выставлены активы 10 банков-банкротов почти на 1 млрд грн: какое имущество в списке

человек, документы, ручка
На аукционе продадут активы 10 банков-банкротов. / Freepik

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов десяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Как уточнили в Фонде, на 906,7 млн грн выставлены права требования по кредитам и на сумму 38,9 млн грн объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 3,1 млн грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

  • А Т "МР Банк" – на общую сумму 854,9 млн грн, из них с начальной ценой 851,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,2 млн грн – основные средства;
  • АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 49,5 млн грн, из них с начальной ценой 43,0 грн на продажу выставлены права требования по кредитам и 6,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка;
  • ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 33,9 млн грн, из них с начальной ценой 23,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства и 11,0 млн грн – права требования по кредитам;
  • АО "Банк Сич" – на общую сумму 3,7 млн грн, из них 3,6 млн грн – начальная цена реализации основных средств и 0,1 млн грн – права требования по кредитам;
  • АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 3,1 млн грн, из них с начальной ценой 3,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,03 млн грн будут торговаться основные средства банка;
  • АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;
  • АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;
  • АО "Мегабанк" – с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;
  • АО "Дельта Банк" – с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства;
  • ПАО "КСГ Банк" – с начальной ценой 0,1 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Как отмечают в ФГВФЛ, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, на прошлой неделе в системе Prozorro. Продажи на продажу выставили актив и восьми банков . Начальная цена реализации всех лотов составляла 134,4 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук