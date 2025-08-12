На продажу выставлены активы 10 банков-банкротов почти на 1 млрд грн: какое имущество в списке

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов десяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 948,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Как уточнили в Фонде, на 906,7 млн грн выставлены права требования по кредитам и на сумму 38,9 млн грн объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 3,1 млн грн.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

А Т "МР Банк" – на общую сумму 854,9 млн грн, из них с начальной ценой 851,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,2 млн грн – основные средства;

– на общую сумму 854,9 млн грн, из них с начальной ценой 851,7 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,2 млн грн – основные средства; АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 49,5 млн грн, из них с начальной ценой 43,0 грн на продажу выставлены права требования по кредитам и 6,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка;

– на общую сумму 49,5 млн грн, из них с начальной ценой 43,0 грн на продажу выставлены права требования по кредитам и 6,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка; ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 33,9 млн грн, из них с начальной ценой 23,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства и 11,0 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 33,9 млн грн, из них с начальной ценой 23,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства и 11,0 млн грн – права требования по кредитам; АО "Банк Сич" – на общую сумму 3,7 млн грн, из них 3,6 млн грн – начальная цена реализации основных средств и 0,1 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 3,7 млн грн, из них 3,6 млн грн – начальная цена реализации основных средств и 0,1 млн грн – права требования по кредитам; АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 3,1 млн грн, из них с начальной ценой 3,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,03 млн грн будут торговаться основные средства банка;

– на общую сумму 3,1 млн грн, из них с начальной ценой 3,1 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 0,03 млн грн будут торговаться основные средства банка; АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;

– с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства; АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; АО "Мегабанк" – с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

– с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Дельта Банк" – с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства;

– с начальной ценой 0,5 млн грн на продажу выставлены основные средства; ПАО "КСГ Банк" – с начальной ценой 0,1 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Как отмечают в ФГВФЛ, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, на прошлой неделе в системе Prozorro. Продажи на продажу выставили актив и восьми банков . Начальная цена реализации всех лотов составляла 134,4 млн грн.