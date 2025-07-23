Более 2,3 миллиарда гривен поступило в банки-банкроты под управлением ФГВФЛ: детали

За первые шесть месяцев 2025 года в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), поступило более 2,3 млрд гривен. Из этих средств 1,2 млрд грн банки-банкроты получили от реализации активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Также 742,9 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам. Еще 263 млн грн составили поступления от погашения кредитов, 14,5 млн грн – от аренды имущества и 86,4 млн грн – из других источников.

"Среди банков-лидеров по сумме поступлений - АО "МР Банк" (бывший Сбербанк, выведенный с рынка в феврале 2022 года). Результатом эффективной работы по управлению активами банка стало перечисление около 1,1 млрд грн государству, как кредитору 9-й очереди", - пояснила финансовый директор ФГВФО Елена Нужненко.

Лидерами по сумме поступлений стали:

АО "МР Банк" – 1089,8 млн грн;

– 1089,8 млн грн; АО "Банк Сич" – 348,9 млн грн;

– 348,9 млн грн; АО "АКБ Конкорд" – 287,1 млн грн;

– 287,1 млн грн; ОАО "Банк "Финансы и кредит" – 260,6 млн грн;

– 260,6 млн грн; АО "Коминвестбанк" – 95,5 млн грн.

Следует отметить, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, на эту неделю в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена всех лотов составляет 1,46 млрд. грн.