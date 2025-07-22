На аукцион выставлены активы восьми банков-банкротов на сумму 1,4 млрд грн: что уйдет с молотка

На текущую неделю в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена всех лотов составляет 1,46 млрд грн. Из них 1,34 млрд грн составляют права требования по кредитам и 73,8 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Кроме того, с начальной ценой 1,1 млн грн на продажу выставлены ценные бумаги и за 0,04 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность.

С молотка уйдут активы таких банков-банкротов:

АО "МР Банк" – на общую сумму 605,1 млн грн, из них с начальной ценой 601,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,5 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства;

– на общую сумму 605,1 млн грн, из них с начальной ценой 601,6 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 3,5 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 505,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 505,4 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму 142,5 млн грн. Из них с начальной ценой 96 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 45,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться по цене 1,1 млн грн, а дебиторская задолженность выставлена на продажу с начальной ценой 0,03 млн грн;

– на общую сумму 142,5 млн грн. Из них с начальной ценой 96 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 45,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться по цене 1,1 млн грн, а дебиторская задолженность выставлена на продажу с начальной ценой 0,03 млн грн; АО "Мегабанк" – с начальной ценой 133,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 133,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 17,4 млн грн, из них с начальной ценой 16,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства банка и за 1,3 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 17,4 млн грн, из них с начальной ценой 16,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства банка и за 1,3 млн грн – права требования по кредитам; ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 6,1 млн грн, из них с начальной ценой 4,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства и с начальной ценой 1,5 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 6,1 млн грн, из них с начальной ценой 4,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства и с начальной ценой 1,5 млн грн – права требования по кредитам; АО "Айбокс Банк" – на общую сумму 2,5 млн грн, из них с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства, по цене 0,8 млн грн будут торговаться права требований по кредитам и за 0,01 млн грн – дебиторская задолженность перед банком;

– на общую сумму 2,5 млн грн, из них с начальной ценой 1,7 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства, по цене 0,8 млн грн будут торговаться права требований по кредитам и за 0,01 млн грн – дебиторская задолженность перед банком; АО "Банк Сич" – с начальной ценой 2,4 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Как отмечают в ФГВФЛ, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, неделей ранее на торги были выставлены активы банков-банкротов на 660,7 млн грн .