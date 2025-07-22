На аукціон виставлено активи восьми банків-банкрутів на суму 1,4 млрд грн: що піде з молотка

На цей тиждень у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна всіх лотів становить 1,46 млрд грн. Із них 1,34 млрд грн складають права вимоги за кредитами та 73,8 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, автомобілі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Крім того, із початковою ціною 1,1 млн грн на продаж виставлено цінні папери та за 0,04 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість.

З молотка підуть активи таких банків-банкрутів:

АТ "МР Банк" – на загальну суму 605,1 млн грн, із них із початковою ціною 601,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– на загальну суму 605,1 млн грн, із них із початковою ціною 601,6 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 505,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– із початковою ціною 505,4 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 142,5 млн грн. Із них із початковою ціною 96 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та із початковою ціною 45,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, цінні папери торгуватимуться за ціною 1,1 млн грн, а дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 0,03 млн грн;

– на загальну суму 142,5 млн грн. Із них із початковою ціною 96 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та із початковою ціною 45,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, цінні папери торгуватимуться за ціною 1,1 млн грн, а дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 0,03 млн грн; АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 133,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– із початковою ціною 133,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 17,4 млн грн, із них із початковою ціною 16,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби банку, та за 1,3 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 17,4 млн грн, із них із початковою ціною 16,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби банку, та за 1,3 млн грн – права вимоги за кредитами; ПАТ "КСГ Банк" – на загальну суму 6,1 млн грн, із них із початковою ціною 4,6 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби, та із початковою ціною 1,5 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 6,1 млн грн, із них із початковою ціною 4,6 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби, та із початковою ціною 1,5 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "Айбокс Банк" – на загальну суму 2,5 млн грн, із них із початковою ціною 1,7 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби, за ціною 0,8 млн грн торгуватимуться права вимог за кредитами та за 0,01 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком;

– на загальну суму 2,5 млн грн, із них із початковою ціною 1,7 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби, за ціною 0,8 млн грн торгуватимуться права вимог за кредитами та за 0,01 млн грн – дебіторська заборгованість перед банком; АТ "Банк Січ" – із початковою ціною 2,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Як зазначають у ФГВФО, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, тижнем раніше на торги було виставлено активи банків-банкрутів на 660,7 млн грн.