2,3 мільярда гривень надійшло до банків-банкрутів під управлінням ФГВФО: деталі

За перші шість місяців 2025 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), надійшло понад 2,3 млрд гривень. З цих коштів 1,2 млрд грн банки-банкрути отримали від реалізації активів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Також 742,9 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами. Ще 263,0 млн грн склали надходження від погашення кредитів, 14,5 млн грн – від оренди майна та 86,4 млн грн – з інших джерел.

"Серед банків-лідерів за сумою надходжень — АТ "МР Банк" (колишній Сбербанк, виведений з ринку в лютому 2022 року). Результатом ефективної роботи з управління активами банку стало перерахування близько 1,1 млрд грн державі, як кредитору 9-ї черги", — пояснила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко.

Лідерами за сумою надходжень стали:

АТ "МР Банк" – 1089,8 млн грн;

– 1089,8 млн грн; АТ "Банк Січ" – 348,9 млн грн;

– 348,9 млн грн; АТ "АКБ Конкорд" – 287,1 млн грн;

– 287,1 млн грн; ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" – 260,6 млн грн;

– 260,6 млн грн; АТ "Комінвестбанк" – 95,5 млн грн.

Варто зауважити, що кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, на цей тиждень у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна всіх лотів становить 1,46 млрд грн.