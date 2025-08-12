На продаж виставлено активи 10 банків-банкрутів на майже 1 млрд грн: яке майно у списку

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів десяти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 948,7 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Як уточнили у Фонді, на 906,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитами та на суму 38,9 млн грн об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 3,1 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

А Т "МР Банк" – на загальну суму 854,9 млн грн, із них із початковою ціною 851,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,2 млн грн – основні засоби;

– на загальну суму 854,9 млн грн, із них із початковою ціною 851,7 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 3,2 млн грн – основні засоби; АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 49,5 млн грн, із них із початковою ціною 43,0 грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 6,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку;

– на загальну суму 49,5 млн грн, із них із початковою ціною 43,0 грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 6,5 млн грн – об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку; ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 33,9 млн грн, із них із початковою ціною 23,0 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби та за 11,0 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 33,9 млн грн, із них із початковою ціною 23,0 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби та за 11,0 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "Банк Січ" – на загальну суму 3,7 млн грн, із них 3,6 млн грн – початкова ціна реалізації основних засобів, та 0,1 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 3,7 млн грн, із них 3,6 млн грн – початкова ціна реалізації основних засобів, та 0,1 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 3,1 млн грн, із них із початковою ціною 3,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,03 млн грн торгуватимуться основні засоби банку;

– на загальну суму 3,1 млн грн, із них із початковою ціною 3,1 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 0,03 млн грн торгуватимуться основні засоби банку; АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 1,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби; АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 0,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– із початковою ціною 0,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Дельта Банк" – із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 0,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби; ПАТ "КСГ Банк" – із початковою ціною 0,1 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

Як зазначають у ФГВФО, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, минулого тижня у системі Prozorro.Продажі на продаж виставили активи восьми банків. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 134,4 млн грн.