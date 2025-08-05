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На аукціон виставлено активи восьми банків-банкрутів на суму 134,4 млн грн: яке майно піде з молотка
Цього тижня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 134,4 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
На суму 106,1 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на суму 28,3 млн грн – права вимоги за кредитами.
Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:
- АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 66,3 млн грн, із них із початковою ціною 64,7 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та основні засоби банку, та за 1,6 млн грн – права вимоги за кредитами;
- ПАТ "Промінвестбанк" – із початковою ціною 38,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби;
- АТ "МР Банк" – на загальну суму 26,5 млн грн, із них із початковою ціною 25,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 0,7 млн грн – основні засоби;
- АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 1,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби;
- АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 0,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;
- АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 0,8 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;
- АТ "Укрбудінвестбанк" – із початковою ціною 0,2 млн грн на продаж виставлено основні засоби;
- ПАТ "КСГ Банк" – із початковою ціною 0,1 млн грн на продаж виставлено основні засоби.
Як зазначають у ФГВФО, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.
Нагадаємо, минулого тижня у системі Prozorro.Продажі був проведений продаж активів десяти банків, що ліквідуються ФГВФО. Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 207,4 млн грн.