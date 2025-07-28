На аукціон виставлено активи 10 банків-банкрутів на суму 207,4 млн грн: яке майно у списку на продаж

З 28 липня по 01 серпня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів десяти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

На 121,5 млн грн виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на суму 80,5 млн грн – права вимоги за кредитами. Крім того, із початковою ціною 5,4 млн грн торгуватиметься дебіторська заборгованість.

Так, впродовж тижня з молотка підуть активи наступних банків-банкрутів:

АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 72,6 млн грн, із них із початковою ціною 71,0 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби банку, та за 1,6 млн грн – права вимоги за кредитами;

– на загальну суму 72,6 млн грн, із них із початковою ціною 71,0 грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби банку, та за 1,6 млн грн – права вимоги за кредитами; АТ "Мегабанк" – із початковою ціною 48,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;

– із початковою ціною 48,9 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами; ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму 41,6 млн грн. Із них із початковою ціною 41,2 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 0,4 млн грн;

– на загальну суму 41,6 млн грн. Із них із початковою ціною 41,2 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 0,4 млн грн; АТ "Укрбудінвестбанк" – на загальну суму 20,2 млн грн, із них 20,1 млн грн – стартова ціна продажу прав вимоги за кредитами, а дебіторська заборгованість торгуватиметься за 0,1 млн грн;

– на загальну суму 20,2 млн грн, із них 20,1 млн грн – стартова ціна продажу прав вимоги за кредитами, а дебіторська заборгованість торгуватиметься за 0,1 млн грн; АТ "АКБ Конкорд" – на загальну суму 10,9 млн грн, із них 7,7 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 3,2 млн грн;

– на загальну суму 10,9 млн грн, із них 7,7 млн грн – початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 3,2 млн грн; АТ "МР Банк" – на загальну суму 5,0 млн грн, із них із початковою ціною 2,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 1,2 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 1,6 млн грн;

– на загальну суму 5,0 млн грн, із них із початковою ціною 2,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та із початковою ціною 1,2 млн грн – об’єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 1,6 млн грн; ПАТ "КСГ Банк" – із початковою ціною 4,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– із початковою ціною 4,1 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Банк Січ" – із початковою ціною 2,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби;

– із початковою ціною 2,4 млн грн на продаж виставлено основні засоби; АТ "Айбокс Банк" – із початковою ціною 1,5 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби;

– із початковою ціною 1,5 млн грн на продаж виставлено об’єкти нерухомого майна та основні засоби; АТ "Банк Форвард" – із початковою ціною 0,03 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

Як зазначають у ФГВФО, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Нагадаємо, 22 липня на аукціон було виставлено активи банків-банкрутів на суму 1,4 млрд грн.