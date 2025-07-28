Активи колишніх "дочок" росбанків вже продано на майже 5,5 млрд грн на державних онлайн-аукціонах

Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) за три роки продав активи колишніх російських банків на "Прозорро.Продажі" на майже 5,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Prozorro.Продажі.

Уточнюється, що ці кошти надійшли від реалізації майна, що належало українським "дочкам" російських фінустанов: "МР Банку" (раніше "Сбербанк") та "Промінвестбанку".

Загалом, за три роки ФГВФО успішно реалізував через онлайн-аукціони майже 600 лотів колишніх "дочок" росбанків. Це будівлі банків, заміські комплекси, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

Як зазначив Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВФО, кошти від продажу активів пішли на розрахунок із кредиторами цих банків. І що важливо – частина з них була спрямована до державного бюджету.

До успішно проданих лотів увійшли:

Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій — 683 млн грн.

Заміський комплекс у Козині (Київська обл.) — 311,1 млн грн. Зокрема до складу лоту входять житлові будинки, ресторан, адміністративні будівлі.

Будівля банку з добудовою під приватну загальноосвітню школу у Києві — 107,8 млн грн.

Колишнє відділення банку в центрі столиці — 84,4 млн грн.

Найактивніше конкурували за автомобілі: на аукціон з продажу машин в середньому приходило 8 учасників. Рекордна конкуренція була під час аукціону з продажу Volkswagen Passat — 48 учасників.

Виведення "Сбербанку" та "Промінвестбанку" з українського ринку

Нагадаємо, що в грудні 2021 року "Сбербанк" в Україні змінив свою назву на "МР Банк". 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, НБУ вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати "МР Банк" та "Промінвестбанк". Через це банки перейшли в розпорядження ФГВФО, який намагався продавати їхнє майно, аби розрахуватися з їхніми кредиторами.

У травні Фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПІБу та "МР Банку" в реєстрі кредиторів на державу. У грудні ФГВ забезпечив перерахування коштів із накопичувальних рахунків цих банків до спеціального фонду державного бюджету. Йшлося про суму, еквівалентну 17 млрд гривень. Пізніше ФГВ передав акції "Промінвестбанку" та "МР Банку" державі.