Активы бывших "дочек" росбанков уже проданы почти на 5,5 млрд грн на государственных онлайн-аукционах

Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) за три года продал активы бывших российских банков на "Прозорро.Продажи" почти на 5,5 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Prozorro.Продажи.

Уточняется, что эти средства поступили от реализации имущества, принадлежавшего украинским "дочкам" российских финучреждений: "МР Банку" (ранее "Сбербанк") и "Проминвестбанку".

В общей сложности, за три года ФГВФЛ успешно реализовал через онлайн-аукционы почти 600 лотов бывших "дочек" росбанков. Это здания банков, загородные комплексы, административные помещения, земельные участки, автомобили, имущественные права и права требования по кредитным договорам.

Как отметил Александр Кульчицкий, директор департамента консолидированных продаж активов ФГВФЛ, средства от продажи активов пошли на расчет с кредиторами этих банков. И что немаловажно – часть из них была направлена в государственный бюджет.

В успешно проданные лоты вошли:

Права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях и ее оборудовании, а также именных акций — 683 млн грн.

Загородный комплекс в Козине (Киевская обл.) - 311,1 млн грн. В частности, в состав лота входят жилые дома, ресторан, административные здания.

Здание банка с достройкой под частную общеобразовательную школу в Киеве – 107,8 млн грн.

Бывшее отделение банка в центре столицы - 84,4 млн грн.

Активнее всего конкурировали за автомобили: на аукцион по продаже машин в среднем приходило 8 участников.

Вывод "Сбербанка" и "Проминвестбанка" с украинского рынка

Напомним, что в декабре 2021 года "Сбербанк" в Украине сменил свое название на МР Банк. 25 февраля 2022, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, НБУ решил отозвать лицензии и ликвидировать "МР Банк" и "Проминвестбанк". Поэтому банки перешли в распоряжение ФГВФЛ, который пытался продавать их имущество для того, чтобы рассчитаться с их кредиторами.

В мае Фонд на основании решения СНБО заменил "материнские" банки ФИО и "МР Банка" в реестре кредиторов государством. В декабре ФГО обеспечил перечисление средств с накопительных счетов этих банков в специальный фонд государственного бюджета. Речь шла о сумме, эквивалентной 17 млрд гривен. Позже ФГО передал акции "Проминвестбанку" и "МР Банку" государству.