На аукцион выставлены активы 10 банков-банкротов на сумму 207,4 млн грн: какое имущество в списке на продажу

С 28 июля по 01 августа в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов десяти банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,4 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

На 121,5 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на сумму 80,5 млн грн – права требования по кредитам. Кроме того, с начальной ценой 5,4 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность.

Так, в течение недели с молотка уйдут активы следующих банков-банкротов:

АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 72,6 млн грн, из них с начальной ценой 71,0 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства банка и за 1,6 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 72,6 млн грн, из них с начальной ценой 71,0 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства банка и за 1,6 млн грн – права требования по кредитам; АО "Мегабанк" – с начальной ценой 48,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 48,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; ПАО "Проминвестбанк" - на общую сумму 41,6 млн. грн. Из них с начальной ценой 41,2 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства.

- на общую сумму 41,6 млн. грн. Из них с начальной ценой 41,2 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства. АО "Укрбудинвестбанк" – на общую сумму 20,2 млн грн, из них 20,1 млн грн – стартовая цена продажи прав требования по кредитам, а дебиторская задолженность будет торговаться за 0,1 млн грн;

– на общую сумму 20,2 млн грн, из них 20,1 млн грн – стартовая цена продажи прав требования по кредитам, а дебиторская задолженность будет торговаться за 0,1 млн грн; АО "АКБ Конкорд" – на общую сумму 10,9 млн грн, из них 7,7 млн грн – начальная цена продажи прав требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 3,2 млн грн;

– на общую сумму 10,9 млн грн, из них 7,7 млн грн – начальная цена продажи прав требования по кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 3,2 млн грн; АО "МР Банк" – на общую сумму 5,0 млн грн, из них с начальной ценой 2,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 1,2 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 1,6 млн грн;

– на общую сумму 5,0 млн грн, из них с начальной ценой 2,2 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 1,2 млн грн – объекты недвижимого имущества и основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 1,6 млн грн; ПАО "КСГ Банк" – с начальной ценой 4,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

– с начальной ценой 4,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Банк Сич" – с начальной ценой 2,4 млн грн на продажу выставлены основные средства;

– с начальной ценой 2,4 млн грн на продажу выставлены основные средства; АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 1,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

– с начальной ценой 1,5 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 0,03 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.

Как отмечают в ФГВФЛ, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, 22 июля на аукцион были выставлены активы банков-банкротов на сумму 1,4 млрд грн .