На аукцион выставлены активы восьми банков-банкротов на сумму 134,4 млн грн: какое имущество уйдет с молотка

На этой неделе в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 134,4 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

На сумму 106,1 млн грн выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и на сумму 28,3 млн грн – права требования по кредитам.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 66,3 млн грн, из них с начальной ценой 64,7 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка и за 1,6 млн грн – права требования по кредитам;

– на общую сумму 66,3 млн грн, из них с начальной ценой 64,7 грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, транспортные средства и основные средства банка и за 1,6 млн грн – права требования по кредитам; ПАО "Проминвестбанк" – с начальной ценой 38,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства;

– с начальной ценой 38,1 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки, основные средства; АО "МР Банк" – на общую сумму 26,5 млн грн, из них с начальной ценой 25,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 0,7 млн грн – основные средства;

– на общую сумму 26,5 млн грн, из них с начальной ценой 25,8 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и с начальной ценой 0,7 млн грн – основные средства; АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,4 млн грн на продажу выставлены основные средства;

– с начальной ценой 1,4 млн грн на продажу выставлены основные средства; АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

– с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам; АО "Мегабанк" – с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства;

– с начальной ценой 0,8 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и основные средства; АО "Укрбудинвестбанк" – с начальной ценой 0,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;

– с начальной ценой 0,2 млн грн на продажу выставлены основные средства; ПАО "КСГ Банк" – с начальной ценой 0,1 млн грн на продажу выставлены основные средства.

Как отмечают в ФГВФЛ, средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Напомним, на прошлой неделе в системе Prozorro.Продажи был проведен продажа активов десяти банков, ликвидируемых ФГВФЛ. Начальная цена реализации всех лотов составляла 207,4 млн грн.