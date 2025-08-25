Должники банков-банкротов вернули 1,29 млрд гривен: каковы условия программ реструктуризации

С 2022 года в рамках программ реструктуризации должники банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), погасили кредиты на 1,29 млрд грн, из которых более 870 млн грн поступило от бизнеса. В июле 2025 года было возвращено 36,37 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Программа реструктуризации позволяет заемщикам сохранять положительную кредитную историю, избегать продажи долга коллекторам и получать комфортный график платежей.

Упрощенные условия для физических лиц

В фонде отметили, что для граждан действуют упрощенные условия погашения, продленные до 31 августа 2026 года. Заемщики могут погашать кредиты по ставке 0,001% годовых и комиссией в 1 копейку, если производят ежемесячные платежи от 1 тыс. грн (для ипотеки – от 10 тыс. грн).

Реструктуризация долга для бизнеса

Для юридических лиц и ФЛП действуют рекомендованные условия реструктуризации, предусматривающие первый взнос 5% и ежемесячную амортизацию. Ставка зависит от срока погашения: от 0,1 до 5% годовых.

По данным ФГВФЛ, более 98% бизнесов, обратившихся за реструктуризацией, получили положительное решение. Более 93% из них успешно выполняют условия программы. Для получения консультации по реструктуризации бизнеса необходимо обратиться в ликвидируемый банк.

Напомним, в течение июля 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 45,7 млн грн.