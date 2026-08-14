Ціна нафти на 14 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту 14 серпня зросли після того, як Сполучені Штати пригрозили безстроковою морською блокадою Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 14 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $87,08 + 0,1% WTI $81,31 + 0,6% Urals $84,31 + 2.98%

Ф'ючерси на Brent піднялися на 1 цент, або 0,1%, до 87,08 долара за барель станом на 02:47 за Гринвічем. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 6 центів ‒ до 81,31 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту зросли через те, що напередодні Сполучені Штати заявили, що можуть безстроково продовжувати військово-морську блокаду Ірану та посилити економічний тиск на Тегеран, оскільки переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут.

Очікування затяжнішої війни, яка може обмежити пропозицію нафти, цього тижня нівелювали прогнози ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства, які скоротили оцінки зростання попиту.

Водночас оприлюднені дані засвідчили про найбільше за понад 3,5 року тижневе збільшення запасів сирої нафти у США.

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.