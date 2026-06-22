Должники банков-банкротов вернули более 28 млн грн в месяц: какие условия погашения кредитов

В мае 2026 года заемщики банков, управляемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, уплатили по программам реструктуризации 28,4 млн грн. Это самая большая месячная сумма с начала года, которую удалось собрать благодаря льготным условиям для граждан и бизнеса

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Всего за период с начала 2022 года находящиеся в процессе ликвидации банки получили от своих заемщиков более 1,54 млрд грн.

"Условия погашения, предложенные Фондом, позволяют вернуться к обслуживанию долга без дополнительной нагрузки", — отметила директор департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева. Она также добавила, что один из предпринимателей в мае полностью закрыл свой долг досрочно.

Условия погашения долга

Для физических лиц действие упрощенных условий выплат по кредитам продлено до 31 августа 2026 года. Программа предусматривает установление ставки на уровне 0,001% годовых и комиссию в размере 1 копейки. Для этого заемщикам необходимо соблюдать ежемесячный график минимальных платежей:

от 10 тыс. грн – для ипотеки;

от 1 тыс. грн - для других кредитов;

от 5 тыс. грн - для карточных кредитов с лимитом более 100 тыс. грн.

Если клиент не успевает полностью выплатить задолженность до завершения ликвидации финансового учреждения, остаток его реструктуризированного кредита будет выставлен на продажу в последнюю очередь. Чтобы воспользоваться этими условиями, физлицу нужно подать заявление в банк и внести первый платеж по графику.

Для юридических лиц и ФЛП действуют отдельные правила реструктуризации. Они должны внести первый платеж в размере 5% суммы долга, проводить ежемесячную амортизацию и полностью закрыть кредит до завершения ликвидации банка. Проценты для бизнеса зависят от срока выплат:

до 18 месяцев - 0,1% годовых;

от 19 до 24 месяцев - 3%;

более двух лет - 5%.

Напомним, в апреле 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выплатили 17,4 млн. грн. по программам реструктуризации кредитов.