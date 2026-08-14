В КГГА рассказали, когда в маршрутках Киева можно будет платить картой за проезд

В маршрутках Киева валидаторы для безналичной оплаты проезда не будут устанавливаться до завершения военного положения. Их планируют ввести в течение девяти месяцев после его отмены. В настоящее время городские власти и перевозчики пока только ищут способы, как наладить безналичный проезд в транспорте и работу с банками.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации в ответ на запрос Hromadske.

Валидаторы в киевских маршрутках

Отмечается, что городские власти вместе с перевозчиками продолжают работать над полным отказом от наличности в коммунальном и частном транспорте.

Сейчас у столичных маршруток нет необходимого оборудования для считывания карт и не подключены к городской автоматизированной системе учета проезда.

"На сегодня со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями", - отмечают в КГГА.

С октября 2022 года в наземном транспорте Киева появилась возможность рассчитываться за проезд по банковской карте.

Валидаторы для оплаты проезда хотели установить и в маршрутках. В мае 2023 года систему бесконтактной оплаты тестировали на маршруте № 444 сообщением станция метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая. Однако эксперимент длился недолго – с 20 июля того же года на маршрут вернули исключительно наличный расчет. В качестве причины отказа от использования валидаторов у автоперевозчика заявили, что приборы часто выходили из строя.

Отметим, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте цены в столичных маршрутках выросли до 25 гривен.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза. составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Повышение стоимости проезда сделало киевский транспорт менее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне тратят на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.