В Киеве с 15 июля дорожает проезд в маршрутках: новые тарифы будут ниже коммунального транспорта

Из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте цены в столичных маршрутках тоже возрастут с 15 июля по 25 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель Общественного союза Ассоциация перевозчиков Киева и Киевщины Игорь Моисеенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, перевозчики уже предупредили киевскую городскую государственную администрацию об изменении тарифа.

"Тариф с завтрашнего дня, 15 июля, во всех маршрутках будет 25 гривен. Соответствующие письма-предупреждения о повышении цены на проезд мы отправили КГГА еще на прошлой неделе", - отметил руководитель Ассоциации перевозчиков.

Почему повышают тариф

Моисеенко объяснил, что решение о пересмотре тарифов обусловлено несколькими критическими факторами.

Прежде всего, речь идет о кадровом голоде. "Практически нет в Киеве ни одного маршрута, где, в принципе, не было бы проблем с водителями. Кроме того, с 1 июня вступили в силу изменения в законодательство, которые очень усложнили бронирование водителей от мобилизации", - отметил руководитель Ассоциации перевозчиков.

Кроме того, водители избегают пролегающих через блокпосты маршрутов, опасаясь трудностей с проездом, и это затрудняет выход работников на работу.

Вторая важная причина — удорожание запасных частей и смазочных материалов, в том числе из-за роста курса доллара, что прямо влияет на себестоимость перевозок.

Моисеенко также подчеркнул, что причиной удорожания стало отсутствие постепенного пересмотра стоимости поездок на протяжении многих лет. Он считает, что стоимость проезда нужно пересматривать каждый год, плавно поднимая ее на несколько гривен.

"У нас получается так, что 10 лет никто ничего не поднимает, цены на все растут, все оно приходит в упадок… А если бы это ежегодно поднималось там на две гривны, то у нас была бы стоимость проезда в общественном транспорте 25-27 гривен и люди это, в принципе, нормально воспринимали бы", — подытожил руководитель Ассоциации.

Проезд в Киеве дорожает почти в четыре раза: сколько будет стоить билет с 15 июля

С 15 июля 2026 г. в Киеве вводятся новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере вырастет почти в четыре раза. будет составлять 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20-29 поездок - 27,80 грн (сейчас - 7,40 грн);

30-39 поездок - 26,60 грн (сейчас - 7,10 грн);

40-49 поездок - 25,50 грн (сейчас - 6,80 грн);

50 поездок - 25,00 грн (сейчас - 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появятся месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа планируют ввести единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.

Обнародованное КГГА предложение повысить стоимость проезда в грозит сделать киевский транспорт наименее доступным среди всех европейских столиц. Анализ Delo.ua доказывает: после 15 июля киевляне будут тратить на проезд в четыре раза большую часть своего дохода, чем жители Парижа, Берлина или Вены.