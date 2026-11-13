Заемщики банков в ликвидации погасили почти 31 млн грн долгов в месяц

В октябре 2026 года заемщики банков, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), погасили 30,78 млн. грн. кредитной задолженности. Основную часть этой суммы уплатил один из предпринимателей.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Фонда.

"Фонд предлагает заемщикам гибкие и лояльные условия реструктуризации, позволяющие согласовать реалистический график погашения долга с учетом текущих возможностей бизнеса", - пояснила директор Департамента ликвидации банков Фонда гарантирования вкладов Татьяна Старцева.

По ее словам, реструктуризация может быть более выгодной для заемщика и банка, чем продажа права требования по кредиту на открытом аукционе. Для предпринимателя это возможность постепенно выполнить свои обязательства, сохранить бизнес и избежать дополнительных финансовых рисков.

С начала 2022 года заемщики перечислили банкам, ликвидирующим Фонд, около 1,6248 млрд грн. Из этой суммы более 1,1928 млрд грн поступило от предприятий.

Условия реструктуризации для физических лиц

Для физических лиц в период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Их продлили до 31 августа 2027 года. Ставка составляет 0,001% годовых, а комиссия – 1 копейку.

Чтобы воспользоваться условиями, заемщик должен ежемесячно платить не менее 10 тыс. грн. по ипотечному кредиту или 1 тыс. грн. по другим кредитам. Для карточных кредитов на сумму свыше 100 тыс. грн. минимальный платеж составляет 5 тыс. грн. в месяц.

Для участия в программе необходимо подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и произвести платеж по кредиту. Если до завершения ликвидации банка долг не будет погашен полностью, остаток по реструктуризированным кредитам будет продаваться в последнюю очередь.

Условия для бизнеса

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 действуют рекомендованные условия реструктуризации. Они предполагают первоначальный взнос в размере 5%, ежемесячное погашение основного долга, процентов и комиссий.

Ставка зависит от срока реструктуризации:

до 18 месяцев - 0,1% годовых;

от 19 до 24 месяцев - 3%;

более двух лет - 5%.

Полностью погасить долг нужно до завершения процедуры ликвидации банка.

Для оформления реструктуризации юридическим лицам и ФЛП следует обратиться в банк-кредитор, чтобы уточнить перечень документов и порядок действий.

Напомним, в мае 2026 года заемщики банков-банкротов уплатили по программам реструктуризации 28,4 млн. грн.