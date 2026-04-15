ФГВФО призупинив виплати вкладникам Першого інвестиційного банку

З 14 квітня 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово припинив виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам АТ "Перший інвестиційний банк". 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Рішення ухвалене у зв’язку з необхідністю завершення повного технологічного циклу формування переліку вкладників та реалізації плану врегулювання банку в межах тимчасової адміністрації.

У Фонді зазначають, що інформацію про подальший порядок отримання коштів вкладниками буде оприлюднено додатково на офіційних ресурсах установи та банку, а також у соціальних мережах.

Водночас триває процедура виведення банку з ринку. 31 березня 2026 року Фонд завершив відкритий конкурс із пошуку інвестора або приймаючого банку. За результатами розгляду пропозицій обрано варіант, що відповідає принципу найменших витрат для держави.

Поточний план передбачає виведення Першого інвестиційного банку з ринку шляхом продажу 100% акцій інвестору. Інформацію про переможця конкурсу Фонд має оприлюднити протягом п’яти робочих днів після укладення відповідного договору.

Зауважимо, Фонд гарантування вкладів визначив переможців конкурсів на активи неплатоспроможних банків: фінтехкомпанія Zen.com придбає ПІН Банк, а Асвіо Банк отримає активи та зобов’язання Мотор-Банку. Початкова вартість банків становила 138 млн грн і 172 млн грн відповідно.

Автор:
Тетяна Гойденко