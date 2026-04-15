ФГВФЛ приостановил выплаты вкладчикам Первого инвестиционного банка

С 14 апреля 2026 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно прекратил выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам АО "Первый инвестиционный банк".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Решение принято в связи с необходимостью завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков и реализации плана урегулирования банка внутри временной администрации.

В Фонде отмечают, что информация о дальнейшем порядке получения средств вкладчиками будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах учреждения и банка, а также в социальных сетях.

В то же время идет процедура вывода банка с рынка. 31 марта 2026 года Фонд завершил открытый конкурс по поиску инвестора или принимающего банка. По результатам рассмотрения предложений выбран вариант, отвечающий принципу минимальных затрат для государства.

Текущий план предполагает вывод Первого инвестиционного банка с рынка путем продажи 100% акций инвестору. Информацию о победителе конкурса Фонд обнародует в течение пяти рабочих дней после заключения соответствующего договора.

Фонд гарантирования вкладов определил победителей конкурсов на активы неплатежеспособных банков: финтехкомпания Zen.com приобретет ПИН Банк, а Асвио Банк получит активы и обязательства Мотор-Банка. Начальная стоимость банков составила 138 млн. грн. и 172 млн. грн. соответственно.

Автор:
Татьяна Гойденко
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Ивент