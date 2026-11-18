Группа компаний Nova ("Новая почта") могла заплатить за приобретенный БТА Банк около 200 млн грн, то есть примерно один его собственный или регулятивный капитал. Такую оценку дали Dilo опрошенные специалисты, с возможной небольшой погрешностью в обе стороны. Уставный капитал у БТА немалый, 1,5 млрд грн, но в цене его точно не учитывали.

"Уставный капитал в данном случае значения не имеет. Собственный капитал (с учетом накопленных убытков) на конец сентября составлял 205 млн грн — очевидно, это и есть ориентир по цене. Цена могла быть и ниже одного капитала", — прокомментировал Dilo руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Его коллега настроен чуть оптимистичнее.

"Склонен все же считать, что цена могла быть и больше капитала. Покупатель получает высоколиквидные активы плюс готовую лицензию. На мой взгляд, это должно перевешивать дисконты за военные риски", — ответил Dilo финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Ранее банк принадлежал казахстанцу Кенесу Ракишеву через АО "БТА Банк".

Детали сделки

17 ноября группа Nova официально заявила , что завершила сделку по приобретению БТА Банка и переходит к следующему этапу: интеграции с NovaPay и подготовке к работе под новым брендом NovaBank.

Нацбанк одобрил сделку в прошлую пятницу, 13 ноября, так что все оформили за несколько дней. Банк на 100% купили совладельцы группы Nova Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

В ответ на запрос Dilo пресс-служба NovaPay сообщила, что финансовую лицензию сдавать не планируют и NovaPay продолжит работу. На другие вопросы, в частности о дальнейших планах, там пока не отвечают. Так что остаются экспертные предположения и оценки.

"Они обещают создать банк финансовой инклюзии — это что-то новое, и там, очевидно, есть риски и довольно большая неопределенность, поэтому на данном этапе нет смысла объединять банк с финкомпанией", — поделился своей оценкой Александр Паращий.

Что именно купила Nova

Все ключевые процессы в купленном банке придется выстраивать с нуля.

"БТА банк — это фактически покупка готовой лицензии. Это чистый банк, где покупатель получает очень ликвидные активы — большую часть занимают ОВГЗ (гособлигации) и депозитные сертификаты", — оценил текущую ситуацию Михаил Демкив.

По данным НБУ, на 1 сентября БТА Банк с общими активами 338,5 млн грн занимал по этому показателю последнее место среди 59 действующих украинских банков. Ни одного кредита предприятиям на балансе банк не имел, физлицам выдал скромные 552 тыс. грн. Государству одолжил больше, 152,7 млн грн: столько банк вложил в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прибыль после налогообложения составила 999 тыс. грн.

Деньги банк привлекал преимущественно у юрлиц:

вклады бизнеса — 78,2 млн грн;

вклады населения — 23,4 млн грн.

Еще 13,1 млн грн банк занял у владельцев или партнеров в виде субординированного долга.

У БТА 495 вкладчиков-физлиц и одно отделение в Киеве, на ул. Даниила Щербаковского, 35 (Шевченковский район, Нивки).

Как и кого будет обслуживать NovaBank

NovaBank должен стать первым в Украине банком финансовой инклюзии. Такие банки работают по ограниченной лицензии согласно закону , привлекают депозиты, кредитуют население и микробизнес и могут обслуживать клиентов через партнеров, в частности почтовые точки. На начало 2026 года сеть "Новой почты" насчитывала 15,9 тыс. отделений и 34,2 тыс. почтоматов. Основными клиентами должны стать жители малонаселенных пунктов, прифронтовых и освобожденных территорий, люди с инвалидностью и маломобильные группы. Паращий предполагает, что полностью перезапустить NovaBank удастся быстрее чем за год.

Сколько еще придется вложить

Проблемным показателем для БТА Банка недавно стал регулятивный капитал: он составлял 209,2 млн грн. 13 октября, когда переговоры о продаже банка еще продолжались, Нацбанк постановлением повысил минимальный размер регулятивного капитала с 200 млн до 250 млн грн. Новое требование начнет действовать 3 января 2027 года, отдельного переходного периода для банков с меньшим капиталом постановление не предусматривает.

Если к тому времени капитал не вырастет, банк нарушит требования регулятора. За нарушение банковского законодательства Нацбанк применяет к банкам меры воздействия, порядок которых определяет его постановление №346. Поэтому с учетом нынешних требований финмониторинга и бюрократии регистрировать дополнительный капитал стоит начинать уже сейчас.

К этому почтовики, вероятно, готовы. Еще в апреле 2026 года упомянутый совладелец группы Nova Вячеслав Климов заявил СМИ, что готов инвестировать в банк финансовой инклюзии более $10 млн, то есть более 450 млн грн по нынешнему курсу. Для текущей капитализации этого точно хватит.

Какие риски и требования ждут NovaBank

Группа Nova регулярно привлекает деньги в долг. С 2019 года логистический оператор ООО "Новая почта" разместил 8 выпусков корпоративных облигаций (серии A-H) на общую сумму 6,6 млрд грн. Финтех-компания группы NovaPay выпускает облигации для частных инвесторов и привлекла уже более 5,1 млрд грн в рамках 16 выпусков (серии A-P).

Банков финансовой инклюзии в Украине до сих пор не было, поэтому NovaBank первым будет выполнять специальные требования закона вместе с общими правилами для всех банков. Нацбанк как регулятор будет следить прежде всего за несколькими направлениями:

Защита прав потребителей финансовых услуг. Речь идет о корректном привлечении депозитов населения и выдаче кредитов по прозрачным договорам.

Финансовый мониторинг. Прежде всего выполнение правила "знай своего клиента" (KYC, Know Your Customer).

Лимиты кредитования. Совокупная задолженность физлица по кредитам сроком до одного года не может превышать 15 минимальных зарплат, для ФЛП и юрлиц предел составляет 2400 минимальных зарплат. Кредитовать банк финансовой инклюзии может только субъектов хозяйствования с годовым доходом не более 5 млн евро.

Экономические нормативы. Прежде всего максимальный размер кредитного риска на одного контрагента (Н7) и операций со связанными с банком лицами (Н9): не более 25% капитала. Эти нормативы не позволяют банку без ограничений кредитовать владельцев и подвергаться лишним финансовым рискам.

Клиентам NovaBank стоит быть готовыми к ограничениям и более строгому финансовому мониторингу.