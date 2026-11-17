Група компаній Nova, до якої входять "Нова пошта" та NovaPay, завершила угоду з придбання БТА Банку. На його базі планують розвивати банківський бізнес під новим брендом NovaBank.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба групи Nova.

Зазначається, що наступним етапом стане інтеграція придбаного банку з фінансовою платформою NovaPay та підготовка до роботи під новою назвою. Компанія планує поєднати наявну банківську ліцензію із цифровими технологіями NovaPay, щоб розширити перелік фінансових послуг для фізичних осіб і бізнесу.

У перспективі клієнти зможуть отримувати банківські послуги не лише онлайн, а й через фізичну мережу відділень. Особливу увагу Nova планує приділити невеликим населеним пунктам, прифронтовим і звільненим територіям, де доступ до традиційних банківських послуг обмежений.

Новий банк розвиватимуть за концепцією фінансової інклюзії, яку запровадив Національний банк України. Вона передбачає розширення доступу до фінансових послуг для населення та малого бізнесу, зокрема в громадах із недостатньо розвиненою банківською інфраструктурою.

У групі наголошують, що інтеграція відбуватиметься без зміни чинних умов обслуговування клієнтів БТА Банку. Усі укладені договори та зобов'язання фінансової установи зберігатимуть свою силу.

БТА Банк належить казахстанському бізнесменові Кєнєсу Ракішєву. Він опосередковано володіє 100% статутного капіталу банку.

12 листопада НБУ погодив співвласникам групи NOVA Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову набуття опосередкованого контролю над 100% статутного капіталу БТА Банку. Безпосереднім покупцем виступає компанія групи "НоваПей Інвест".

Тоді регуляторне погодження ще не означало завершення угоди. Тепер компанія офіційно підтвердила придбання банку та перехід до його інтеграції з NovaPay.

Вартість угоди та конкретні терміни початку роботи під брендом NovaBank у новому повідомленні не розкриваються.