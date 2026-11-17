Группа компаний Nova, в которую входят Новая почта и NovaPay, завершила соглашение по приобретению БТА Банка. На его основе планируют развивать банковский бизнес под новым брендом NovaBank.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба группы Nova.

Следующим этапом станет интеграция приобретенного банка с финансовой платформой NovaPay и подготовка к работе под новым названием. Компания планирует объединить существующую банковскую лицензию с цифровыми технологиями NovaPay, чтобы расширить список финансовых услуг для физических лиц и бизнеса.

В перспективе клиенты могут получать банковские услуги не только онлайн, но и через физическую сеть отделений. Особое внимание Nova планирует уделить небольшим населенным пунктам, прифронтовым и освобожденным территориям, где доступ к традиционным банковским услугам ограничен.

Новый банк будут развиваться по концепции финансовой инклюзии, которую ввел Национальный банк Украины. Она предполагает расширение доступа к финансовым услугам для населения и малого бизнеса, в частности, в общинах с недостаточно развитой банковской инфраструктурой.

В группе отмечают, что интеграция будет происходить без изменения действующих условий обслуживания клиентов БТА Банка. Все заключенные договоры и обязательства финансового учреждения будут сохранять свою силу.

БТА Банк принадлежит казахстанскому бизнесмену Кеннесу Ракишеву. Он косвенно владеет 100% уставного капитала банка.

12 ноября НБУ согласовал совладельцам группы NOVA Владимиру Поперешнюку и Вячеславу Климову приобретение опосредованного контроля над 100% уставного капитала БТА Банка. Непосредственным покупателем выступает компания группы "НоваПэй Инвест".

Тогда регуляторное согласование еще не означало завершение соглашения. Теперь компания официально подтвердила приобретение банка и переход к его интеграции с NovaPay.

Стоимость сделки и конкретные сроки начала работы под брендом NovaBank в новом сообщении не раскрываются.