Група компаній Nova ("Нова пошта") могла заплатити за придбання БТА Банк близько 200 млн грн, тобто приблизно один його власний чи регулятивний капітал. Таку оцінку дали Dilo опитані фахівці, з можливою невеликою хибкою в обидва боки. Статутний капітал у БТА чималий, 1,5 млрд грн, але в ціні його точно не враховували.

"Статутний капітал у цьому випадку значення не має. Власний капітал (з урахуванням накопичених збитків) на кінець вересня був 205 млн грн — очевидно, це і є орієнтир за ціною. Вона могла бути і нижчою за один капітал", — прокоментував Dilo керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Його колега налаштований трохи оптимістичніше.

"Схильний все ж таки вважати, що ціна могла бути й більшою за капітал. Покупець отримує високоліквідні активи плюс готову ліцензію. На мою думку, це має переважати дисконти за воєнні ризики", - відповів Dilo фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

Раніше банк належав казахстанцю Кенесу Ракішеву через АТ "БТА Банк".

Деталі угоди

17 листопада група Nova офіційно заявила , що завершила угоду з придбання БТА Банку і переходить до наступного етапу: інтеграції з NovaPay та підготовки до роботи під новим брендом NovaBank.

Нацбанк погодив угоду минулої п'ятниці, 13 листопада, тож усе оформили за кілька днів. Банк на 100% купили співвласники групи Nova Володимир Поперешнюк та В'ячеслав Климов.

У відповідь на запит Dilo пресслужба NovaPay повідомила, що фінансову ліцензію здавати не планують і NovaPay працюватиме далі. На інші питання, зокрема про подальші плани, там поки що не відповідають.

"Вони обіцяють створити банк фінансової інклюзії - це щось нове, і там очевидно є ризики і досить велика невизначеність, тож на даному етапі немає сенсу об'єднувати банк із фінкомпанією", - поділився своєю оцінкою Олександр Паращій.

Що саме купила Nova

Усі ключові процеси в купленому банку доведеться відбудовувати з нуля.

"БТА банк - це фактично купівля готової ліцензії. Це чистий банк, де покупець отримує дуже ліквідні активи - більшу частку займають ОВДП (держоблігації) та депозитні сертифікати", - оцінив поточну ситуацію Михайло Демків.

За даними НБУ, на 1 вересня БТА Банк із загальними активами 338,5 млн грн посідав за цим показником останнє місце серед 59 українських банків. Жодного кредиту підприємствам на балансі банк не мав, фізичним особам видав скромні 552 тис. грн. Державі позичив більше, 152,7 млн грн: стільки банк вклав у облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Прибуток після оподаткування становив 999 тис. грн.

Гроші банк залучав переважно в юросіб:

вклади бізнесу – 78,2 млн грн;

вклади населення – 23,4 млн грн.

Ще 13,1 млн грн банк запозичив у власників чи партнерів як субординований борг.

БТА має 495 вкладників-фізосіб і одне відділення в Києві, на вул. Данила Щербаківського, 35 (Шевченківський район, Нивки).

Як і кого буде обслуговувати NovaBank

NovaBank має стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Такі банки працюють за обмеженою ліцензією відповідно до закону , залучають депозити, кредитують населення та мікробізнес і можуть обслуговувати клієнтів через партнерів, зокрема поштові точки. На початок 2026 року мережа "Нової пошти" налічувала 15,9 тис. відділень та 34,2 тис. поштоматів. Основними клієнтами мають стати мешканці малонаселених пунктів, прифронтових та звільнених територій, люди з інвалідністю та маломобільні групи. Паращій припускає, що повністю перезапустити NovaBank вдасться швидше ніж за рік.

Скільки ще доведеться вкласти

Проблемним показником для БТА Банку нещодавно став регулятивний капітал: він становив 209,2 млн грн. 13 жовтня, коли переговори про продаж банку ще тривали, Нацбанк постановою підвищив мінімальний розмір регулятивного капіталу з 200 млн. до 250 млн. грн. Нова вимога запрацює 3 січня 2027 року, окремого перехідного періоду для банків із меншим капіталом постанова не передбачає.

Якщо до того часу капітал не зросте, банк порушить вимоги регулятора. За порушення банківського законодавства Нацбанк застосовує до банків заходи впливу, порядок яких визначає його постанова №346. Тож з огляду на нинішні вимоги фінмоніторингу та бюрократію реєструвати додатковий капітал варто розпочинати вже зараз.

До цього поштарі, певно, готові. Ще в квітні 2026 року згаданий співвласник групи Nova В'ячеслав Климов заявив ЗМІ, що готовий інвестувати у банк фінансової інклюзії понад $10 млн, тобто понад 450 млн грн за нинішнім курсом. Для поточної капіталізації цього точно вистачить.

Які ризики та вимоги чекають на NovaBank

Група Nova регулярно залучає гроші у борг. З 2019 року логістичний оператор ТОВ "Нова пошта" розмістив 8 випусків корпоративних облігацій (серії AH) на загальну суму 6,6 млрд грн. Фінтех-компанія групи NovaPay випускає облігації для приватних інвесторів і залучила вже понад 5,1 млрд грн у межах 16 випусків (серії AP).

Банків фінансової інклюзії в Україні досі не було, тож NovaBank першим виконуватиме спеціальні вимоги закону разом із загальними правилами для всіх банків. Нацбанк як регулятор буде наглядати насамперед за кількома напрямами:

Захист прав споживачів фінансових послуг. Йдеться про коректне залучення депозитів населення та видачу кредитів за прозрачними договорами.

Фінансовий моніторинг. Передусім виконання правила "знай свого клієнта" (KYC, Know Your Customer).

Ліміти кредитування. Сукупна заборгованість фізособи за кредитами строком до одного року не може перевищувати 15 мінімальних зарплат, для ФОП та юросіб межа становить 2400 мінімальних зарплат. Кредитувати банк фінансової інклюзії може лише суб'єктів господарювання з річним доходом не більше ніж 5 млн євро.

Економічні нормативи. Насамперед максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) та операцій із пов'язаними з банком особами (Н9): не більше 25% капіталу. Ці нормативи не дають банку без обмежень кредитувати власників і наражатися на зайві фінансові ризики.

Клієнтам NovaBank варто бути готовими до обмежень та суворішого фінансового моніторингу.