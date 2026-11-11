Почему кредиты не спешат дорожать вслед за ростом ставки НБУ

Нацбанк повышает учетную ставку, но банки не спешат менять ставки по кредитам и депозитам. Dilo сравнило данные за 2026 год и выяснило, что происходит с деньгами предпринимателей и вкладчиков.

Когда Нацбанк объявляет о повышении ставки, это фактически означает, что деньги становятся дороже. Для бизнеса это означает возможное удорожание кредитов, а для вкладчиков это шанс получить лучшие депозитные ставки. Обычно так объясняют повышение учетной ставки. Но банки не всегда сразу меняют свои условия.

В 2026 году НБУ сперва снизил ставку до 15%. Летом он снова начал ее повышать. В конце октября она была уже 16,5%. Если сравнить эти решения с банковской статистикой, то можно найти интересную разницу.

Кредиты подешевели, хотя НБУ начал повышать ставку

В июле средняя ставка по новым гривневым кредитам для бизнеса составила около 16%. А в сентябре она была уже ниже, примерно 15,3%. Выходит, кредиты дешевели именно тогда, когда Нацбанк начал повышать ставку. По календарю – да. Но это не значит, что одно послужило причиной другого.

Дело в том, что первое повышение НБУ произошло только в конце июля. А следующее во второй половине сентября. Поэтому значительная часть попавших в статистику кредитов была выдана еще до этих решений. Есть и другая изюминка. Банк не предлагает всем предпринимателям равных условий.

Большой компании, которая стабильно зарабатывает и исправно возвращает долги, кредит может обойтись дешевле. Небольшой бизнес с большими рисками обычно платит больше. Поэтому, если банки выдают больше дешевых кредитов крупным компаниям, общая средняя ставка может снизиться. Даже если для всех остальных заемщиков ничего не изменилось. Данные показывают, почему средняя стоимость кредитов не всегда двигается вслед за ставкой НБУ.

А что получили вкладчики?

С депозитами ситуация попроще. В течение года банки начали предлагать чуть больше гривневых сбережений. По индексу UIRD, в начале года шестимесячный депозит приносил по банковским предложениям в среднем 13,92% годовых. На 10 ноября ставка выросла до 14,60%. То есть вкладывать деньги стало выгоднее, но разница небольшая.

После последнего октябрьского повышения ставки НБУ банки тоже не торопились. До 10 ноября предлагаемые проценты по шестимесячным депозитам почти не изменились, а по годовым даже немного снизились.

Банки сами решают, сколько платить вкладчикам. Если им хватает привлеченных средств, нет необходимости резко увеличивать проценты, чтобы получить еще больше депозитов.

При этом UIRD показывает именно предложения банков для новых вкладчиков, а не среднюю доходность открытых депозитов.

Так что ждать от ставки НБУ?

Учетная ставка влияет на то, сколько стоят деньги в банковской системе. Но она не заставляет банки на следующий день переписывать проценты по всем кредитам и депозитам. У каждого банка своя ситуация: кому-то нужны новые вкладчики, кто активно ищет заемщиков, а кто осторожнее выдает кредиты.

Потому и результаты разные. В 2026 году депозитные предложения постепенно стали более выгодными. В то же время, средняя ставка по новым кредитам бизнеса в июле-сентябре снижалась, хотя НБУ уже начал повышать свою ставку.

А вот подорожают ли кредиты после последнего повышения до 16,5%, пока неизвестно. Оно вступило в силу только 30 октября. Ответ дадут следующие месячные данные банков.