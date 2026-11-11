Чому кредити не поспішають дорожчати слідом за зростанням ставки НБУ

Нацбанк підвищує облікову ставку, але банки не поспішають змінювати ставки за кредитами й депозитами. Dilo порівняло дані за 2026 рік і з'ясувало, що відбувається з грошима підприємців і вкладників.

Коли Нацбанк оголошує про підвищення ставки, це фактично означає, що гроші стають дорожчими. Для бізнесу це означає можливе подорожчання кредитів, а для вкладників це шанс отримати кращі депозитні ставки. Зазвичай так пояснюють підвищення облікової ставки. Але банки не завжди одразу змінюють свої умови.

У 2026 році НБУ спершу знизив ставку до 15%. Влітку він знову почав її підвищувати. Наприкінці жовтня вона була вже 16,5%. Якщо порівняти ці рішення з банківською статистикою, то можна виявити цікаву різницю.

Кредити дешевшали, хоча НБУ почав підвищувати ставку

У липні середня ставка за новими гривневими кредитами для бізнесу становила близько 16%. А у вересні вона була вже нижчою, приблизно 15,3%. Виходить, кредити дешевшали саме тоді, коли Нацбанк почав підвищувати ставку. За календарем — так. Але це не означає, що одне стало причиною іншого.

Річ у тім, що перше підвищення НБУ відбулося лише наприкінці липня. А наступне у другій половині вересня. Тому значна частина кредитів, що потрапили до статистики, була видана ще до цих рішень. Є й інша особливість. Банк не пропонує всім підприємцям однакових умов.

Великій компанії, яка стабільно заробляє і справно повертає борги, кредит може обійтися дешевше. Невеликий бізнес із більшими ризиками зазвичай платить більше. Тому якщо банки видають більше дешевих кредитів великим компаніям, загальна середня ставка може знизитися. Навіть якщо для решти позичальників нічого не змінилося. Дані показують, чому середня вартість кредитів не завжди рухається слідом за ставкою НБУ.

А що отримали вкладники?

З депозитами ситуація простіша. Протягом року банки почали пропонувати трохи більше за гривневі заощадження. За індексом UIRD, на початку року шестимісячний депозит приносив за банківськими пропозиціями в середньому 13,92% річних. На 10 листопада ставка зросла до 14,60%. Тобто вкладати гроші стало вигідніше, але різниця невелика.

Після останнього жовтневого підвищення ставки НБУ банки теж не поспішали. До 10 листопада пропоновані відсотки за шестимісячними депозитами майже не змінилися, а за річними навіть трохи знизилися.

Банки самі вирішують, скільки платити вкладникам. Якщо їм вистачає залучених коштів, немає потреби різко збільшувати відсотки, щоб отримати ще більше депозитів.

При цьому UIRD показує саме пропозиції банків для нових вкладників, а не середню дохідність усіх відкритих депозитів.

То чого чекати від ставки НБУ?

Облікова ставка впливає на те, скільки коштують гроші в банківській системі. Але вона не змушує банки наступного дня переписувати відсотки за всіма кредитами й депозитами. У кожного банку своя ситуація: комусь потрібні нові вкладники, хтось активно шукає позичальників, а хтось обережніше видає кредити.

Тому й результати різні. Протягом 2026 року депозитні пропозиції поступово стали вигіднішими. Водночас середня ставка за новими кредитами бізнесу в липні–вересні знижувалася, хоча НБУ вже почав підвищувати свою ставку.

А от чи подорожчають кредити після останнього підвищення до 16,5%, поки невідомо. Воно набуло чинності лише 30 жовтня. Відповідь дадуть наступні місячні показники банків.