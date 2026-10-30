НБУ підняв ставку до 16,5%: які кредити для бізнесу можуть подорожчати

Нацбанк 29 жовтня втретє поспіль підняв облікову ставку. Тепер вона становить 16,5% річних. Регулятор каже, що ціновий тиск зростає, а інфляційні очікування погіршилися. Що це означає для бізнесу, розбиралося Dilo.

Підняття ставки НБУ означає, що нові банківські кредити можуть стати дорожчими, а зниження їхньої вартості, якщо його взагалі чекали, відкладається. Підвищення на пів відсотка не означає, що вже завтра кожна позика подорожчає на цю ж величину. Банки змінюють умови поступово, і різні позичальники відчують це по-різному.

Чому ставка знову зростає

За останні чотири місяці це вже третє підвищення: у липні, вересні та зараз у жовтні. Ставка зросла на півтора пункту. Головна причина тут інфляція. У вересні споживчі ціни зросли на 10% порівняно з тим же місяцем минулого року. НБУ підняв свій прогноз на кінець року до 12,5%.

Прогноз для економіки також став гіршим. Регулятор очікує падіння ВВП. До цього призвели блокада морських портів, російські удари по виробництву та логістиці. Бізнес може отримати дорожче фінансування якраз у період, коли економічна активність падає.

Як це вплине на нові кредити

Облікова ставка — це не той відсоток, за яким банки повинні видавати кредити. Вона дає орієнтир, що змінює ціну грошей у банківській системі, а далі впливає на депозити та кредити. Коли банки підвищують оплату за залучені кошти, вони змінюють ставки для нових позичальників. Вони роблять це з різною швидкістю. Банк дивиться на конкуренцію, свій запас ліквідності і ризики певного підприємства.

Попереднє зростання цін на ресурси вже вплинуло на ринок. У другому кварталі цього року середня ставка за новими гривневими кредитами для бізнесу піднялася до 15,3% річних. Після жовтневого рішення, швидше за все, нові позики й далі дорожчатимуть або їх здешевлення зупиниться. Яка буде ставка, вирішує кожен банк окремо.

Чому малий бізнес відчує зміну сильніше

Кредити для малих підприємств і раніше коштували більше, ніж для великих компаній. У серпні, за даними НБУ, малий бізнес брав нові позики в середньому під 18%, ФОПи — під 21%, а великі підприємства — під 15%.

Різниця помітна. Якщо банки піднімуть ринкові ставки, витрати на нові кредити для малого бізнесу ще більше зростуть. Це особливо стосується тих, хто бере позику на обладнання чи розширення виробництва. Чим дорожчий кредит, тим більшу частину майбутнього доходу від проєкту доведеться сплатити у вигляді відсотків.

Що з чинними кредитами та програмою "5-7-9%"

Якщо у вас кредит із фіксованою ставкою, рішення НБУ нічого не змінює. Банк не має права сам підвищити відсоткову ставку через зростання облікової ставки. Інакше з плаваючою ставкою. Якщо її пов'язали з ринковим показником, сума платежів може змінюватися. Коли це станеться, залежить від вашого договору.

Окремий випадок — державна програма “Доступні кредити 5-7-9%”. Тут держава компенсує частину вартості, а підприємець отримує ставку залежно від умов програми: 5%, 7% або 9% для інвестиційних кредитів, 10% чи 15% для окремих кредитів на оборотний капітал. Підвищення облікової ставки не впливає на пільгову ставку для позичальника. Щоб отримати кредит, потрібно відповідати умовам програми й отримати схвалення банку.

Чи почнуть банки видавати менше кредитів

Поки що статистика не показує скорочення. У вересні чистий гривневий кредитний портфель бізнесу був на третину більшим, ніж рік тому. Але ці дані стосуються періоду до останнього підвищення, тому ще не можна робити висновки про жовтневе рішення.

Базовий прогноз НБУ: ставка залишиться на рівні 16,5% як мінімум до другого кварталу 2027 року. Ті, хто бере гроші на ринкових умовах, швидкого здешевлення кредитів не побачать. Підвищення ставки не обов’язково призведе до скорочення кредитування. У банків є ресурси, а державні програми зменшують вплив високих ставок для частини бізнесу.

Далі все визначить, наскільки для банків зросте вартість залучення грошей і чи залишиться попит бізнесу на кредити. Наступне засідання НБУ з монетарної політики відбудеться 17 грудня.