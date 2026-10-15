Банки продовжують активно кредитувати: позики бізнесу за рік зросли на третину

Українські банки у вересні продовжили активно нарощувати кредитування: чисті гривневі кредити бізнесу за рік зросли на 32%, а населенню – на 38%. Одночасно збільшуються й залишки коштів клієнтів на банківських рахунках.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Чисті гривневі кредити суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам у вересні були на 32% більшими, ніж роком раніше. Кредитний портфель фізичних осіб зріс на 38%.

У Нацбанку наголошують, що для оцінки фактичної динаміки кредитування необхідно орієнтуватися саме на чисті кредити.

Валовий кредитний портфель зазнав впливу списання державними банками значного обсягу старих непрацюючих кредитів у грудні 2025 року. Цей статистичний ефект продовжуватиме позначатися на річній динаміці валових показників протягом 2026 року, хоча кредитна активність банків не знижувалася.

Паралельно продовжують зростати кошти клієнтів у банківській системі. У вересні гривневі залишки на рахунках бізнесу збільшилися на 21% у річному вимірі, а фізичних осіб – на 17%.

У НБУ зауважили, що оперативні показники надалі можуть бути уточнені після отримання повної місячної звітності банків.

Нагадаємо, у серпні кредитування бізнесу та населення також зростало більш як на третину: чисті гривневі кредити підприємствам збільшилися на 33% у річному вимірі, а фізичним особам – на 38%.