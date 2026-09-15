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В Україні стрімко зростають обсяги кредитування бізнесу та населення

НБУ посилив вимоги до активів страховиків у банках
НБУ посилив вимоги до активів страховиків у банках

Темпи кредитування бізнесу та громадян в Україні зберігаються на високому рівні. За підсумками серпня 2026 року чисті гривневі кредити підприємствам збільшилися на 33% у річному вимірі, а населенню — на 38%.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

У регуляторі наголошують, що для об'єктивної оцінки динаміки необхідно аналізувати саме чисті кредити. Показник валових кредитів скоротився через списання державними банками у грудні 2025 року значного обсягу застарілих непрацюючих позик.

Цей статистичний ефект впливатиме на річні темпи зростання валового кредитування протягом року, проте фактична кредитна активність банків не знижувалася.

Приплив коштів на банківські рахунки

Оперативні відомості регулятора також фіксують стале збільшення обсягів коштів клієнтів у банківській системі:

  • Рахунки бізнесу: залишки в гривні суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ у серпні зросли більш ніж на 22% у річному вимірі;
  • Рахунки фізичних осіб: обсяг гривневих заощаджень громадян зріс більш ніж на 17% у річному вимірі.

У Національному банку додали, що наведені оперативні дані згодом можуть бути уточнені після публікації показників повної місячної звітності банків.

Нагадаємо, раніше НБУ зафіксував зниження частки непрацюючих кредитів у банках. Частка непрацюючих позик (NPL) у банківському секторі України станом на 1 серпня 2026 року зменшилася до 12,1%. Від початку року показник скоротився на 1,8 відсоткового пункта.

Автор:
Максим Кольц

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