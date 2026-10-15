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Банки продолжают активно кредитовать: ссуды бизнеса за год выросли на треть

НБУ
Банки продолжают активно кредитовать

Украинские банки в сентябре продолжили активно наращивать кредитование: чистые гривневые кредиты бизнеса за год выросли на 32%, а населению – на 38%. Одновременно увеличиваются и остатки средств клиентов на банковских счетах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям в сентябре были на 32% больше, чем годом ранее. Кредитный портфель физических лиц вырос на 38%.

В Нацбанке отмечают, что для оценки фактической динамики кредитования необходимо ориентироваться именно на чистые кредиты.

Валовой кредитный портфель испытал влияние списания государственными банками значительного объема старых неработающих кредитов в декабре 2025 года. Этот статистический эффект будет продолжать отражаться на годовой динамике валовых показателей в течение 2026 года, хотя кредитная активность банков не снижалась.

Параллельно продолжают расти денежные средства клиентов в банковской системе. В сентябре гривневые остатки на счетах бизнеса увеличились на 21% в годовом исчислении, а физических лиц – на 17%.

В НБУ отметили, что оперативные показатели в дальнейшем могут быть уточнены после получения полной месячной отчетности банков.

Напомним, в августе кредитование бизнеса и населения также росло более чем на треть : чистые гривневые кредиты предприятиям увеличились на 33% в годовом исчислении, а физическим лицам – на 38%.

Автор:
Татьяна Гойденко

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