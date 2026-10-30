НБУ поднял ставку до 16,5%: какие кредиты для бизнеса могут подорожать

Нацбанк 29 октября третий раз подряд поднял учетную ставку. Теперь она составляет 16,5% годовых. Регулятор говорит, что давление увеличивается, а инфляционные ожидания ухудшились. Что это значит для бизнеса, разбиралось Dilo.

Поднятие ставки НБУ означает, что новые банковские кредиты могут стать дороже, а снижение их стоимости, если его вообще ожидали, откладывается. Повышение на полпроцента не означает, что уже завтра каждый заем подорожает на эту же величину. Банки изменяют условия постепенно, и разные заемщики почувствуют это по-разному.

Почему ставка снова растет

За последние четыре месяца это уже третье повышение: в июле, сентябре и в октябре. Ставка выросла на полтора пункта. Главная причина здесь – инфляция. В сентябре потребительские цены выросли на 10% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году. НБУ поднял свой прогноз на конец года до 12,5%.

Прогноз для экономики также стал хуже. Регулятор ожидает падения ВВП. К этому привели блокада морских портов, русские удары по производству и логистике. Бизнес может получить более дорогое финансирование как раз в период, когда экономическая активность падает.

Как это повлияет на новые кредиты

Учетная ставка – это не тот процент, по которому банки должны выдавать кредиты. Она дает ориентир, изменяющий цену денег в банковской системе, а затем влияющий на депозиты и кредиты. Когда банки повышают оплату за привлеченные денежные средства, они меняют ставки для новых заемщиков. Они делают это с разной скоростью. Банк смотрит на конкуренцию, свой запас ликвидности и риски определенного предприятия.

Предыдущий рост цен на ресурсы уже повлиял на рынок. Во втором квартале этого года средняя ставка по новым гривневым кредитам для бизнеса поднялась до 15,3% годовых. После октябрьского решения, скорее всего, новые ссуды и дальше будут дорожать или их удешевление остановится. Какова будет ставка, решает каждый банк в отдельности.

Почему малый бизнес почувствует смену сильнее

Кредиты для малых предприятий по-прежнему стоили больше, чем для крупных компаний. В августе, по данным НБУ, малый бизнес брал новые ссуды в среднем под 18%, ФЛПы — под 21%, а крупные предприятия — под 15%.

Разница заметна. Если банки поднимут рыночные ставки, расходы по новым кредитам для малого бизнеса еще больше возрастут. Это особенно касается тех, кто берет ссуду на оборудование или расширение производства. Чем дороже кредит, тем большую часть будущего дохода от проекта придется уплатить в виде процентов.

Что с действующими кредитами и программой "5-7-9%"

Если у вас кредит с фиксированной ставкой, решение НБУ ничего не меняет. Банк не имеет права сам повысить процентную ставку из-за роста учетной ставки. Иначе с плавающей ставкой. Если она была связана с рыночным показателем, сумма платежей может изменяться. Когда это произойдет, зависит от вашего договора.

Другой случай — государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Здесь государство компенсирует часть стоимости, а предприниматель получает ставку в зависимости от условий программы: 5, 7 или 9% для инвестиционных кредитов, 10 или 15% для отдельных кредитов на оборотный капитал. Повышение учетной ставки не оказывает влияния на льготную ставку для заемщика. Чтобы получить кредит, нужно удовлетворять условиям программы и получить одобрение банка.

Начнут ли банки выдавать меньше кредитов

Пока что статистика не показывает сокращения. В сентябре чистый гривневый кредитный портфель бизнеса был на треть больше, чем год назад. Но эти данные относятся к периоду до последнего повышения, поэтому еще нельзя делать выводы об октябрьском решении.

Базовый прогноз НБУ: ставка останется на уровне 16,5% как минимум до второго квартала 2027 года. Те, кто берет деньги на рыночных условиях, скорого удешевления кредитов не увидят. Повышение ставки не обязательно приведет к сокращению кредитования. У банков есть ресурсы, а государственные программы уменьшают влияние высоких ставок для бизнеса.

Далее все определит, насколько для банков вырастет стоимость привлечения денег и останется ли спрос бизнеса на кредиты. Следующее заседание НБУ по монетарной политике состоится 17 декабря.