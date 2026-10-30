Техногиганты потеряли почти $900 млрд капитализации из-за рекордных затрат на ИИ

Крупнейшие технологические компании мира потеряли около 900 миллиардов долларов рыночной капитализации после публикации финансовых отчетов за третий квартал. Причиной массовой распродажи акций стал стремительный рост затрат на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, что превратило высокодоходные корпорации в структуры, массово сжигающие наличные. По оценкам аналитиков, эти расходы уже превышают долю ВВП США, которую исторически вкладывали в развитие железных дорог или оптоволоконной связи.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Financial Times.

Совокупные капитальные расходы четырех ведущих операторов дата-центров - Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet - подскочили до 207 миллиардов долларов по сравнению со 113 миллиардами долларов в прошлом году. Большинство этих средств было направлено на закупку чипов и строительство серверных площадок. До конца года компании планируют потратить еще 232 млрд долларов, что может довести общие годовые инвестиции до 740 млрд долларов.

Изменение финпотоков и давление на рекламный бизнес Google

Если в третьем квартале 2025 года Google, Meta и Amazon вместе сгенерировали 36,4 млрд. долларов свободного денежного потока, то за аналогичный период этого года они сожгли 45,2 млрд. долларов.

Больше всего средств потратил Amazon, зафиксировав отрицательный денежный поток в размере 33,5 млрд долларов при рекордных капитальных инвестициях в 75,8 млрд долларов. Несмотря на рост облачного направления AWS на 39% (до 46 млрд долларов), акции ритейлера упали на 7%, что стерло почти 200 млрд долларов стоимости из-за слабых прогнозов продаж по праздникам.

Худшую динамику показал холдинг Alphabet: его акции обвалились на 13%, лишив компанию пол триллиона долларов капитализации. Свободный денежный поток составил минус 9,1 млрд долларов при капитальных расходах более 50 млрд долларов. Дополнительным ударом стало замедление ключевого поискового бизнеса: руководство Google сочло проблемы с монетизацией ИИ-ответов и чат-бота Gemini, которые не приносят сопоставимых с традиционными ссылками доходов от рекламы.

Meta зафиксировала минус 2,1 млрд долларов свободного денежного потока впервые с момента выхода на биржу в 2012 году, потратив за квартал 35 млрд долларов. Единственным исключением среди четверки стал Microsoft, показавший финансовую дисциплину: сохранил положительный денежный поток в 18,6 млрд долларов за расходы в 45,2 млрд долларов, хотя и предложил пакеты добровольного увольнения для примерно 60 тысяч сотрудников для оптимизации бюджета.

Привлечение долгов и проблемы необлачных стартапов

Чтобы профинансировать мегастроение, корпорации прибегли к крупнейшим в истории эмиссиям ценных бумаг: Alphabet запланировал продать акций на 85 млрд долларов, а Meta объявила план выпуска бумаг на 95 млрд долларов при поддержке чипмейкеров Nvidia, AMD и Broadcom. К гонке присоединилась и компания SpaceX: после выхода на биржу в июне она заложила 88,1 млрд. долларов инвестиций на этот год и планирует потратить 278 млрд. долларов в 2027 году для дата-центров Colossus в штате Теннесси.

Смена настроений на Уолл-стрит ударила по специализированным облачным провайдерам. Акции компании CoreWeave упали на 47% за последние полгода на фоне долговой погрузки, задержек с запуском площадок и расторжения контрактов клиентами.

Напомним, ранее сообщалось, что рыночная капитализация Alphabet сократилась более чем на 500 млрд долларов за один день после обнародования квартальной отчетности: акции упали почти на 13% и достигли шестимесячного минимума на фоне опасений инвесторов по поводу огромных затрат на искусственный интеллект и его негативного влияния на прибыльность традиционного рекламного бизнеса Google.