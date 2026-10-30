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Хакеры маскируются под "ДТЭК" и рассылают письма госучреждениям: как не попасть на новую схему

хакер
Хакеры маскируются под "ДТЭК" / Depositphotos

Группировка хакеров UAC-0050 осуществила массированную кибератаку на государственные учреждения Украины, используя как приманку актуальную тему долга за электроэнергию. На почту поступает письмо якобы от бухгалтера "ДТЭК Энерго" с требованием "погасить долг".

 Как пишет Dilo, об  этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи со ссылкой на правительственную команду реагирования на киберинциденты CERT-UA.

Волну опасных электронных писем зафиксировали 29 октября 2026 года. Злоумышленники посылали сообщения якобы от имени бухгалтера компании "ДТЭК Энерго" с требованием срочно погасить задолженность за свет.

Эксперты отмечают, что эта атака особенно опасна, поскольку враг пытается использовать нервозность общества вокруг стабилизационных и аварийных отключений света, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры.

Как работает схема заражения

Чтобы обойти стандартные антивирусы и системы защиты, хакеры использовали многоуровневую цепь действий:

  1. Письмо с PDF-файлом: В сообщении содержится PDF-документ со ссылкой якобы для "уплаты долга".
  2. Архив из облака: Переход по ссылке загружал RAR-архив из легитимного облачного хранилища DigitalOcean Spaces.
  3. Пароль и файлы: В первом архиве находился еще один — защищенный паролем, а также текстовый файл (. txt) с ключом для его распаковки.
  4. Запуск программы: Конечный файл ( .exe) устанавливал на компьютер легитимное приложение для удаленного управления LiteManager.

В результате программа прописывалась в системе и автоматически запускалась при включении компьютера. Это давало хакерам постоянный и скрытый доступ к устройству жертвы.

Кроме того, злоумышленники тщательно замаскировали свои командные серверы. В настройках программы они указали десятки настоящих IP-адресов и сайтов, среди которых "спрятали" лишь несколько собственных адресов. Это существенно усложняет обнаружение атаки специалистами по сетевой безопасности.

Как защититься от атак

В Госспецсвязи призывают пользователей и сотрудников организаций соблюдать базовую цифровую гигиену - быть крайне осторожными при проработке электронных писем с требованиями срочного погашения долгов.

Ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам и вводить пароли для распаковки неизвестных архивов. Информацию о состоянии счетов следует проверять исключительно через официальные приложения поставщиков услуг или их верифицированные порталы.

Ранее НБУ предупредил о новой мошеннической кампании, связанной с рассылкой фишинговых электронных писем с вредной ссылкой. Эти сообщения имитируют официальные сообщения регулятора.

Автор:
Татьяна Бессараб

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