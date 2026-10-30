В Харькове закрылся популярный торговый центр из-за попадания российского БпЛА

Утром 30 октября в результате попадания российского реактивного беспилотника получил повреждения торгово-развлекательный центр "Дафи" в Харькове.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на странице заведения в социальной сети Facebook.

По предварительным данным, в результате удара повреждена кровля здания. Погибших и раненых нет, однако к медикам скорой помощи обратились три человека с острой реакцией на стресс.

На месте происшествия работают все соответствующие экстренные и профильные службы. Администрация комплекса координирует дальнейшие действия по ликвидации последствий атаки.

В настоящее время работа ТРЦ "Дафи" временно приостановлена.

Как сообщается, по завершении работы профильных служб и получении необходимых разрешений торговый центр начнет поэтапное возобновление своей работы, отметили в администрации.

Напомним, Arricano временно приостановила работу ТРК City Mall в Запорожье по соображениям безопасности. После того как объект получил серьезные повреждения из-за очередного российского удара, девелопер заявил о намерении возобновить торговый комплекс после стабилизации ситуации.