Хакери маскуються під "ДТЕК" та розсилають листи держустановам: як не попастися на нову схему

Угруповання хакерів UAC-0050 здійснило масовану кібератаку на державні установи України, використовуючи як “приманку” актуальну тему боргу за електроенергію. На пошту надходить лист нібито від бухгалтера “ДТЕК Енерго” з вимогою “погасити борг”.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку із посиланням на урядову команду реагування на кіберінциденти CERT-UA.

Хвилю небезпечних електронних листів зафіксували 29 жовтня 2026 року. Зловмисники надсилали повідомлення нібито від імені бухгалтера компанії "ДТЕК Енерго" з вимогою терміново погасити заборгованість за світло.

Експерти наголошують, що ця атака є особливо небезпечною, оскільки ворог намагається використати нервозність суспільства довкола стабілізаційних та аварійних відключень світла, спричинених обстрілами енергетичної інфраструктури.

Як працює схема зараження

Щоб обійти стандартні антивіруси та системи захисту, хакери використали багаторівневий ланцюг дій:

Лист із PDF-файлом: У повідомленні міститься PDF-документ із посиланням нібито для "сплати боргу". Архів із хмари: Перехід за посиланням завантажував RAR-архів із легітимного хмарного сховища DigitalOcean Spaces. Пароль та файли: Всередині першого архіву знаходився ще один — захищений паролем, а також текстовий файл (. txt) із ключем для його розпакування. Запуск програми: Кінцевий файл (. exe) встановлював на комп’ютер легітимну програму для віддаленого керування LiteManager.

У результаті програма прописувалася в системі та автоматично запускалася під час увімкнення комп'ютера. Це давало хакерам постійний і прихований доступ до пристрою жертви.

Крім того, зловмисники ретельно замаскували свої командні сервери. У налаштуваннях програми вони вказали десятки справжніх IP-адрес і сайтів, серед яких "заховали" лише декілька власних адрес. Це суттєво ускладнює виявлення атаки фахівцями з мережевої безпеки.

Як захиститися від атак

У Держспецзв’язку закликають користувачів та співробітників організацій дотримуватися базової цифрової гігієни - бути вкрай обережними під час опрацювання електронних листів із вимогами термінового погашення боргів.

У жодному разі не слід переходити за сумнівними посиланнями та вводити паролі для розпакування невідомих архівів. Інформацію про стан рахунків варто перевіряти виключно через офіційні застосунки постачальників послуг або їхні верифіковані портали.

Раніше НБУ попередив про нову шахрайську кампанію, що пов’язана з розсиланням фішингових електронних листів зі шкідливим посиланням. Ці повідомлення імітують офіційні повідомлення регулятора.