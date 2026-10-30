Правительство утвердило план отчетности по устойчивому развитию на 2027–2030 годы: что изменится для компаний

Кабинет министров утвердил операционный план реализации в 2027-2030 годах Стратегии введения предприятиями отчетности по устойчивому развитию. Документ предусматривает подготовку нормативной базы по применению европейских стандартов ESRS, введение электронного формата отчетности и новых требований к ее аудиту.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Новый операционный план продолжает реализацию Стратегии, одобренной правительством в октябре 2024 года. Его цель – дальнейшее приближение украинского законодательства в сфере корпоративной отчетности к праву Европейского Союза.

Одним из ключевых направлений на 2027-2030 годы станет создание нормативной базы для применения предприятиями Европейских стандартов отчетности по устойчивому развитию (ESRS).

Также планируется ввести единый электронный формат представления такой отчетности.

Что предполагает план

Правительство планирует определить порядок представления и обнародования отчетности по устойчивому развитию, а также усовершенствовать требования к аудиторской деятельности для предоставления уверенности в достоверности такой информации.

Отдельно предусмотрено развитие механизмов контроля качества соответствующих аудиторских услуг и подготовку украинского бизнеса к новым требованиям.

Европейские стандарты отчетности по устойчивому развитию предполагают раскрытие предприятиями информации об их существенном влиянии на окружающую среду и общество. Компании также должны сообщать, как вопросы устойчивого развития могут влиять на их развитие, эффективность работы и финансовое состояние.

В Минфине ожидают, что внедрение плана поможет привести украинское законодательство в соответствие с требованиями ЕС, повысить достоверность корпоративной отчетности и создать для украинских предприятий более равные условия для выхода на международные рынки капитала и привлечения инвестиций.

Введение отчетности по устойчивому развитию и процедурам ее аудита также является одним из ключевых показателей в рамках переговорного кластера 2 "Внутренний рынок" в процессе вступления Украины в ЕС.

Напомним, в августе 2026 года Кабмин одобрил обязательную отчетность по устойчивому развитию и подал в Верховную Раду соответствующий законопроект. Он предполагает составление отчетности по европейским стандартам ESRS в электронном формате. Первым отчетным годом по новым правилам должен стать 2028 год, а требование на первом этапе будет касаться крупных предприятий с чистым оборотом более 450 млн евро и более 1000 работников.