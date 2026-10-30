Європейський ринок LPG зіткнувся з дефіцитом: вільних партій газу майже немає, а ціни зростають

У Європі зростають ціни на скраплений газ через дефіцит пропану та бутану, високий попит і проблеми з постачанням. Найбільше подорожчання фіксують на гуртових ринках Польщі, Литви та Румунії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Як зросли ціни?

Станом на 28 жовтня великі партії пропану в Північно-Західній Європі коштували $859 за тонну на умовах CIF ARA — на $39 більше, ніж попередньої п'ятниці. Бутан подорожчав до $1 104 за тонну.

Його ціна зростає через попит на компонент для змішування бензину. За даними OPIS, на ринку утворився дефіцит, а постачання з Північного моря та США обмежені.

У жовтні до Північно-Західної Європи прямує 556 тис. тонн LPG. Для порівняння: у вересні обсяг становив 582 тис. тонн, а в жовтні минулого року — 598 тис. тонн.

Ринок Польщі

Наприкінці жовтня дрібногуртові партії суміші в Польщі коштували $1 235–1 300 за тонну FCA проти $1 060–1 115 у середині місяця. З доставкою до польсько-українського кордону ціна становить $1 300–1 360.

На ринку бракує пропану через затримки морських і залізничних поставок. Гуртові партії в Гданську та Щецині за тиждень подорожчали на $90–110 — до $1 130–1 150 за тонну FCA.

Попит підтримують опалювальний сезон, закупівлі газу для сушіння кукурудзи та використання пропану як автогазу. ORLEN обмежив продажі газу власного виробництва та ресурсу з термінала у Щецині.

"Українські компанії запитують газ, але щось запропонувати ми зможемо лише у листопаді", — зазначив один з польських постачальників.

Ситуація в країнах Балтії та Румунії

У Литві ціни на LPG за тиждень зросли на $95–105 — до $1 100–1 125 за тонну. У Латвії вільних обсягів пропану майже немає, а спотових пропозицій від Latvijas Propana Gaze, за оцінками учасників ринку, може не бути до кінця року.

У Румунії автомобільні партії газу в Галаці продавали по $975 за тонну — на $70 дорожче, ніж тижнем раніше. На ціну впливають логістичні проблеми та подорожчання страхування суден у Чорному морі. За одну з останніх партій страховий платіж перевищив $230 тис.

Аналітики вважають, що додаткове зростання очікується в листопаді. Компанія Sonatrach вже оголосила про підвищення цін на пропан на $155 за тонну, а на бутан — на $300. Через це ціна пропану в Галаці з урахуванням страхування може перевищити $1 100 за тонну.

Нагадаємо, у третій декаді вересня гуртова вартість зрідженого газу (LPG) в Україні пішла на спад після надходження великих обсягів імпортного пального. За тиждень, з 16 до 23 вересня, у столичному регіоні газ подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.