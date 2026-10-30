RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,53

--0,06

EUR

50,68

--0,09

Готівковий курс:

USD

46,47

46,19

EUR

51,70

51,30

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Європейський ринок LPG зіткнувся з дефіцитом: вільних партій газу майже немає, а ціни зростають

автогаз
LPG у Європі дорожчає через дефіцит / Depositphotos

У Європі зростають ціни на скраплений газ через дефіцит пропану та бутану, високий попит і проблеми з постачанням. Найбільше подорожчання фіксують на гуртових ринках Польщі, Литви та Румунії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Як зросли ціни?

Станом на 28 жовтня великі партії пропану в Північно-Західній Європі коштували $859 за тонну на умовах CIF ARA — на $39 більше, ніж попередньої п'ятниці. Бутан подорожчав до $1 104 за тонну.

Його ціна зростає через попит на компонент для змішування бензину. За даними OPIS, на ринку утворився дефіцит, а постачання з Північного моря та США обмежені.

У жовтні до Північно-Західної Європи прямує 556 тис. тонн LPG. Для порівняння: у вересні обсяг становив 582 тис. тонн, а в жовтні минулого року — 598 тис. тонн.

Ринок Польщі

Наприкінці жовтня дрібногуртові партії суміші в Польщі коштували $1 235–1 300 за тонну FCA проти $1 060–1 115 у середині місяця. З доставкою до польсько-українського кордону ціна становить $1 300–1 360.

На ринку бракує пропану через затримки морських і залізничних поставок. Гуртові партії в Гданську та Щецині за тиждень подорожчали на $90–110 — до $1 130–1 150 за тонну FCA.

Попит підтримують опалювальний сезон, закупівлі газу для сушіння кукурудзи та використання пропану як автогазу. ORLEN обмежив продажі газу власного виробництва та ресурсу з термінала у Щецині.

"Українські компанії запитують газ, але щось запропонувати ми зможемо лише у листопаді", — зазначив один з польських постачальників.

Ситуація в країнах Балтії та Румунії

У Литві ціни на LPG за тиждень зросли на $95–105 — до $1 100–1 125 за тонну. У Латвії вільних обсягів пропану майже немає, а спотових пропозицій від Latvijas Propana Gaze, за оцінками учасників ринку, може не бути до кінця року.

У Румунії автомобільні партії газу в Галаці продавали по $975 за тонну — на $70 дорожче, ніж тижнем раніше. На ціну впливають логістичні проблеми та подорожчання страхування суден у Чорному морі. За одну з останніх партій страховий платіж перевищив $230 тис.

Аналітики вважають, що додаткове зростання очікується в листопаді. Компанія Sonatrach вже оголосила про підвищення цін на пропан на $155 за тонну, а на бутан — на $300. Через це ціна пропану в Галаці з урахуванням страхування може перевищити $1 100 за тонну.

Нагадаємо, у третій декаді вересня гуртова вартість зрідженого газу (LPG) в Україні пішла на спад після надходження великих обсягів імпортного пального. За тиждень, з 16 до 23 вересня, у столичному регіоні газ подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності