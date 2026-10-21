Понад 103 тисячі гривень за тонну: ціна LPG на біржі зросла до рекордної позначки

Зріджений газ (LPG) в Україні подорожчав до рекордної середньозваженої ціни — 103 524 грн/т. На аукціоні Української енергетичної біржі 21 жовтня вартість ресурсу зросла на 7 780 грн/т порівняно з попередніми торгами. Ціни окремих партій перевищили 105 тис. грн/т.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Як змінилися ціни виробників

Середньозважена ціна ресурсу АТ "Укргазвидобування" зросла на 6 946 грн/т і становила 103 539 грн/т. Показник ПАТ "Укрнафта" збільшився на 9 010 грн/т — до 103 505 грн/т. "Укрнафта" продавала зріджений газ із західних базисів за ціною від 103 500 до 105 720 грн/т.

На торгах приватних виробників 19–20 жовтня газ "Гео Альянсу" коштував у середньому 99 360 грн/т — на 8 880 грн/т більше, ніж тижнем раніше. У "Системойлінженерінг" ціна зросла на 700 грн/т — до 100 300 грн/т. Компанія також оголосила аукціон на 21 жовтня, виставивши на продаж 135 тонн газу зі стартовою ціною 100 000 грн/т.

За даними імпортерів, 21 жовтня в столичному регіоні пропозиції імпортного пального сягнули 97 000 грн/т проти 94 500–95 000 грн/т попереднього дня.

Нагадаємо, у третій декаді вересня гуртова вартість зрідженого газу (LPG) в Україні пішла на спад після надходження великих обсягів імпортного пального. За тиждень, з 16 до 23 вересня, у столичному регіоні газ подешевшав із 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.