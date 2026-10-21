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Более 103 тысяч гривен за тонну: цена LPG на бирже выросла до рекордной отметки

LPG, цистерна
Цены на сжиженный газ выросли/Фото: nstktrading

Сжиженный газ (LPG) в Украине подорожал до рекордной средневзвешенной цены – 103 524 грн/т. На аукционе Украинской энергетической биржи 21 октября стоимость ресурса выросла на 7780 грн/т по сравнению с предыдущими торгами. Цены отдельных партий превысили 105 тыс. грн/т.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Как изменились цены производителей

Средневзвешенная цена ресурса АО "Укргаздобыча" выросла на 6 946 грн/т и составила 103 539 грн/т. Показатель ПАО "Укрнафта" увеличился на 9010 грн/т - до 103 505 грн/т. "Укрнафта" продавала сжиженный газ с западных базисов по цене от 103 500 до 105 720 грн/т.

На торгах частных производителей 19-20 октября газ "Гео Альянса" стоил в среднем 99 360 грн/т - на 8 880 грн/т больше, чем неделей ранее. В "Системойлинженеринг" цена выросла на 700 грн/т - до 100 300 грн/т. Компания также объявила аукцион на 21 октября, выставив на продажу 135 тонн газа со стартовой ценой 100 000 грн/т.

По данным импортеров, 21 октября в столичном регионе предложения импортного горючего достигли 97 000 грн/т против 94 500–95 000 грн/т в предыдущий день.

Напомним, в третьей декаде сентября оптовая стоимость сжиженного газа (LPG) в Украине пошла на убыль после поступления больших объемов импортного горючего. За неделю, с 16 по 23 сентября, в столичном регионе газ подешевел с 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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