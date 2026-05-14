Рынок LPG "залит" горючим: как избыток импорта изменил оптовые цены на автогаз

автогаз
Оптовые цены автогаз упали / Shutterstock

Постоянное поступление новых партий сжиженного газа (LPG) продолжает оказывать давление на стоимость горючего. За неделю (с 7 по 14 мая) средняя оптовая цена снизилась на 2900 грн/т. В настоящее время она составляет 72 230 грн/т, что соответствует показателям начала марта. Это заставляет компании сокращать планы по импорту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

На торгах Украинской энергетической биржи 13 апреля стоимость ресурса осталась стабильной – 72 502 грн/т. Цена "Укрнафты" снизилась на 175 грн/т (72 291 грн/т), в то время как ресурс "Укргаздобычи" подорожал на 789 грн/т (73 552 грн/т). В ходе аукциона 37% лотов "Укрнафты" не нашли покупателей, несмотря на снижение котировок на базисах до 71 000–72 000 грн/т.

Один из участников торгов объяснил ситуацию со спросом: "71 тыс. грн/т касалось ресурса с плотностью 556 кг/м³, спрос на который был слабым. Основные объемы — 550 кг/м³. На фоне высоких котировок бутана в Европе и Средиземноморье это топовый уровень почти на всех направлениях".

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на юге Украины, куда продолжают поступать крупные партии горючего. С начала мая здесь растаможено 12,2 тыс. т газа. Из-за избытка ресурса цены в регионе упали до 67 000–69 000 грн/т, что является убыточным уровнем для импортеров, ведь маржа не покрывает расходы на фрахт и перевалку.

На западной границе активность несколько снизилась: среднесуточные поставки упали на 27% до 0,35 тыс. т. Это позволило производителям удержать цены в регионе от резкого обвала.

Пока спрос на пропан остается слабым. Участники рынка отмечают; что он выглядит более привлекательным для импорта, чем смесь, поскольку высокие котировки бутана делают последнюю неконкурентной. При этом сохраняется спрос на легкий микс плотностью 525–536 кг/м³.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, что непосредственно влияет на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

Татьяна Ковальчук