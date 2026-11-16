"Мы переходим от модели разовых услуг к lifestyle-подходу", – Инна Тютюн, Sense Bank

От кредитов, платежей и депозитов – до стриминговых платформ, цифровых сервисов и инструментов искусственного интеллекта. Банки постепенно превращаются в экосистемы, сопровождающие клиента не только в финансовых вопросах, но и в повседневной жизни. Sense Bank развивает это направление через пакетные подписки в Sense SuperApp, предлагая клиентам доступ к партнерским сервисам за единую ежемесячную плату. Может ли такая модель стать самостоятельным источником прибыли, как она меняет отношения банка с клиентами и партнерами и почему будущее цифрового банкинга связано с персонализацией? Об этом Dilo поговорило с Инной Тютюн, членом правления Sense Bank, директором блоков IT, розничного и платежного бизнеса, диджитализации.

Sense Bank запустил сервис пакетных подписок в Sense SuperApp. Почему банк решил выйти за пределы традиционных финансовых продуктов и предложить клиентам доступ к посторонним цифровым сервисам? Какую бизнес-проблему должен решить этот продукт?

– Мы внимательно следим за происходящим на мировом банковском рынке, особенно за деятельностью необанков, потому что, на мой взгляд, они задают тренды, являются гибкими и ориентированными на запросы клиента. В Sense Bank мы часто подчеркиваем, что с начала своей деятельности отошли от предоставления исключительно классических финансовых операций. Мы – технологический банк, поэтому введение сервиса подписок для нас было вполне логичным шагом.

И главное – наш клиент не разделяет отдых, покупки, кредиты… Все это и есть жизнь. Соответственно, чтобы упростить рутину, облегчить те или иные шаги, связанные с управлением финансами, мы развиваем цифровую экосистему на базе приложения Sense SuperApp – чтобы объединять вокруг клиента сервисы, отвечающие его реальным потребностям. Что касается решения бизнес-проблемы, то сервис пакетов подписок создает регулярный повторяющийся доход (вместо ситуативного заработка на комиссиях), углубляет взаимодействие с клиентом и повышает его лояльность. Мы переходим от модели разовых услуг к подходу lifestyle, где банк становится помощником в повседневной жизни.

Перед запуском вы исследовали спрос и выяснили, что около 28% украинцев заинтересованы в пакетных подписках. Кто является потенциальной аудиторией этого продукта? Какие сервисы украинцы используют чаще и за что готовы платить в рамках единого пакета?

– Потенциальная аудитория – клиенты, уже привыкшие к подпискам, но уставшие от их количества и сложности управления. Это преимущественно младшая и средняя возрастная аудитория (25-40 лет), активно пользующаяся цифровыми сервисами ежедневно: транспорта, доставки, развлечений, стриминга, обучения, спорта и безопасности. Что касается пакетного предложения, то клиента в нем привлекает удобство, экономия и понятная ценность – когда несколько нужных сервисов доступны за одну фиксированную цену вместо отдельных оплат.

Популярными сервисами остаются цифровые телевидение и библиотеки, инструменты на базе ИИ, которые помогают создавать контент для соцсетей. Обойдемся без конкретных названий, но все это в наших пакетах подписок.

Вы предлагаете три формата подписок – Small, Medium и Full, которые клиенты могут самостоятельно наполнять. Как работает эта модель на практике? По какому принципу формируется цена и сколько клиент может сэкономить по сравнению с оплатой каждого сервиса в отдельности?

– Клиент выбирает один из трех пакетов с фиксированной ежемесячной стоимостью (от 125 до 600 грн). Сервисы поделены на категории: A (премиальные флагманские), B (базовые) и C (развлечения и безопасность). Чем дороже пакет, тем больше сервисов из разных категорий можно активировать. Стоимость пакета многократно перекрывается скидками и экономией по сравнению с оплатой каждого сервиса отдельно – клиент получает лучшую цену за набор. Также в пакеты мы планируем добавлять бонусы от других партнеров, например сейчас тестируем специальное предложение от Укрнафты.

Насколько успешным оказался запуск? Какие пакеты пользуются наибольшим спросом и соответствуют ли фактические результаты вашим первоначальным прогнозам?

– Мы считаем запуск проекта успешным: он позволил банку создать новую платформу для продвижения как собственных, так и партнерских сервисов. Наибольшим спросом пользуется пакет Small – клиенты выбирают его, чтобы протестировать формат подписки и оценить ее преимущества на практике. Дальнейшее развитие этого направления мы видим в постоянном расширении списка интересных и выгодных сервисов внутри наших пакетов.

Сегодня потребители часто жалуются на чрезмерное количество платных подписок, за которыми сложно следить. Чем ваш продукт принципиально отличается от обычного набора скидок? Как легко клиенту изменить состав пакета, приостановить или полностью отменить подписку?

– В нашем предложении идет речь не о наборе разовых скидок, а о фиксированной ежемесячной подписке. Клиент видит содержимое пакета заранее, это не кот в мешке, и может изменять набор сервисов под свои нужды. Управление происходит непосредственно в Sense SuperApp: приостановить или отменить подписку можно в несколько шагов без обращения к каждому партнеру в отдельности. Что касается состава пакета, то он остается фиксированным, но сформированным на основе потребностей и интересов наших клиентов.

Какова экономика такого продукта для банка? На чем именно зарабатывает Sense Bank - комиссионные от партнеров, регулярные платежи клиентов или увеличение их транзакционной активности? В каких условиях эта модель может стать прибыльным направлением бизнеса?

– Основной источник дохода – регулярные платежи клиентов за пакеты плюс партнерские комиссии. Дополнительный эффект достигается путем роста транзакционной активности и более глубокой вовлечённости клиента в экосистему. Модель становится прибыльной при масштабировании количества подписчиков и расширении партнерской сети, когда регулярный доход превышает расходы на привлечение и поддержку. Над этим мы работаем.

Конечно, хочется в перспективе добиться таких результатов, как, скажем, Revolut или Monzo с их сотнями миллионов прибыли, но мы понимаем, что работаем в других условиях и реалиях. Впрочем, мы не могли не попробовать.

Инна Тютюн. Фото предоставлено пресс-службой Sense Bank

Какую выгоду от сотрудничества получают компании-партнеры? Насколько пакетные подписки помогают им привлекать новых клиентов, уменьшать расходы на маркетинг и повышать частоту пользования своими услугами? По каким критериям вы выбираете партнеров?

– Партнеры получают новый канал привлечения и удержания клиентов. Банк генерирует трафик, партнер предоставляет выгодные условия, а клиент остается в экосистеме – образуется круг лояльности. Мы очень внимательно и ответственно подходим к выбору партнеров. Я бы сказала, что это один из принципов нашей работы, потому что для нас ценно, когда клиенты банка получают должное высокое качество сервиса, услуги или товара. В контексте подписок мы считаем несколько критериев: релевантность сервиса повседневной жизни клиента, его качество, как уже отметила выше, и готовность партнера к интеграции.

Сервисы подписок предлагают отдельные ритейлеры, а крупные технологические компании давно развивают собственные экосистемы. В чем конкурентное преимущество именно банковской модели? Почему клиент должен оформлять подписки через банк, а не непосредственно у поставщиков услуг?

– Банк уже является доверенной точкой ежедневного контакта с клиентом и готовой платежной инфраструктурой. Клиенту удобнее управлять подписками в одном приложении вместе с финансами, чем отдельно в каждом сервисе. Кроме того, банк может предлагать дополнительные преимущества (кэшбэк, бонусы, интеграцию с другими продуктами), которых нет в прямой подписке у поставщика.

Собственно, Sense SuperApp – наша гордость. Это суперфункциональное приложение, которое мы постоянно развиваем, добавляем новый функционал, в том числе с использованием ИИ, геймифицируем. Поэтому хочется, чтобы каждый последующий продукт помогал новым и уже имеющимся клиентам глубже раскрывать его возможности.

Вы говорили о дальнейшей персонализации предложений. Планируете ли использовать аналитику транзакций и искусственный интеллект, чтобы формировать индивидуальные пакеты? Как при этом будет обеспечиваться защита персональных данных клиентов?

– Мы рассматриваем внедрение ИИ-аналитики для формирования индивидуальных предложений как логический этап развития наших продуктов. Впрочем, прежде всего, мы строим качественный фундамент – наполняем пакеты подписок разнообразными и полезными сервисами. Когда банк имеет сложившуюся сильную линейку продуктов, разумная аналитика транзакций позволяет безошибочно угадывать потребности клиента и предлагать именно то, что ему нужно в конкретный момент.

Конечно, все это происходит без всяких компромиссов по конфиденциальности. Защита персональных данных и соблюдение банковской тайны – наша незыблемая обязанность, поэтому все алгоритмы будут строиться на деперсонализированных моделях.

Каким вы видите развитие пакетных подписок в течение ближайших двух-трех лет? Могут ли они превратиться в отдельное значимое направление доходов банка и какие новые категории сервисов вы планируете добавлять?

– В условиях экономической непредсказуемости военного времени говорить о перспективах продукта, напрямую зависящего от благосостояния клиентов, непросто. Хотя, с другой стороны, пакеты подписок дают определенное чувство стабильности, а сами пакеты созданы так, чтобы и развлечь и упростить рабочую или бытовую рутину, что ценно сейчас и не потеряет актуальности в ближайшем будущем.

Я сказала бы, что это направление мы с командой воспринимаем как часть цифровой экосистемы. Как источник постоянного дохода – не исключено. Планируем расширять партнерскую сеть, добавлять новые категории сервисов, углублять персонализацию. В перспективе пакеты подписок могут стать одним из ключевых инструментов формирования lifestyle-банкинга – подхода, который нам очень интересен.