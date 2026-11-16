"Ми переходимо від моделі разових послуг до lifestyle-підходу", – Інна Тютюн, Sense Bank

Від кредитів, платежів і депозитів – до стримінгових платформ, цифрових сервісів та інструментів штучного інтелекту. Банки поступово перетворюються на екосистеми, які супроводжують клієнта не лише у фінансових питаннях, а й у повсякденному житті. Sense Bank розвиває цей напрям через пакетні підписки у Sense SuperApp, пропонуючи клієнтам доступ до партнерських сервісів за єдину щомісячну плату. Чи може така модель стати самостійним джерелом прибутку, як вона змінює відносини банку з клієнтами та партнерами і чому майбутнє цифрового банкінгу пов'язане з персоналізацією? Про це Dilo поговорило з Інною Тютюн, членкинею правління Sense Bank, директоркою блоків IT, роздрібного та платіжного бізнесу, диджиталізації.

Sense Bank запустив сервіс пакетних підписок у Sense SuperApp. Чому банк вирішив вийти за межі традиційних фінансових продуктів і запропонувати клієнтам доступ до сторонніх цифрових сервісів? Яку бізнес-проблему має вирішити цей продукт?

– Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на світовому банківському ринку, особливо за діяльністю необанків, бо, на мій погляд, вони задають тренди, є гнучкими та орієнтованими на запити клієнта. У Sense Bank ми часто наголошуємо на тому, що від початку своєї діяльності відійшли від надання виключно класичних фінансових операцій. Ми – технологічний банк, тому впровадження сервісу підписок для нас було цілком логічним кроком.

І головне – наш клієнт не розділяє відпочинок, покупки, кредити… Все це і є життя. Відповідно, щоб спростити рутину, зробити легшими ті чи інші кроки, повʼязані із керуванням фінансами, ми розвиваємо цифрову екосистему на базі застосунку Sense SuperApp – щоб об’єднувати навколо клієнта сервіси, які відповідають його реальним потребам. Щодо розвʼязання бізнес-проблеми, то сервіс пакетів підписок створює регулярний повторюваний дохід (замість ситуативного заробітку на комісіях), поглиблює взаємодію з клієнтом і підвищує його лояльність. Ми переходимо від моделі разових послуг до lifestyle-підходу, де банк стає помічником у повсякденному житті.

Перед запуском ви досліджували попит і з'ясували, що майже 28% українців зацікавлені в пакетних підписках. Хто є потенційною аудиторією цього продукту? Які сервіси українці використовують найчастіше та за що готові платити в межах єдиного пакета?

– Потенційна аудиторія – клієнти, які вже звикли до підписок, але втомилися від їх кількості та складності управління. Це переважно молодша й середня вікова аудиторія (25-40 років), яка активно користується цифровими сервісами щодня: транспорту, доставки, розваг, стрімінгу, навчання, спорту та безпеки. Щодо пакетної пропозиції, то клієнта в ній приваблює зручність, економія та зрозуміла цінність – коли кілька потрібних сервісів доступні за одну фіксовану ціну замість окремих оплат.

Популярними сервісами залишаються цифрове телебачення та бібліотеки, інструменти на базі ШІ, які допомагають створювати контент для соцмереж. Обійдемося без конкретних назв, але все це є в наших пакетах підписок.

Ви пропонуєте три формати підписок - Small, Medium та Full, які клієнти можуть самостійно наповнювати. Як працює ця модель на практиці? За яким принципом формується ціна та скільки клієнт може заощадити порівняно з оплатою кожного сервісу окремо?

– Клієнт обирає один із трьох пакетів із фіксованою щомісячною вартістю (від 125 до 600 грн). Сервіси поділені на категорії: A (преміальні флагманські), B (базові) та C (розваги й безпека). Чим дорожчий пакет, тим більше сервісів з різних категорій можна активувати. Вартість пакета багаторазово перекривається знижками та економією порівняно з оплатою кожного сервісу окремо – клієнт отримує значно кращу ціну за набір. Також до пакетів ми плануємо додавати бонуси від інших партнерів, наприклад, зараз тестимо спеціальну пропозицію від Укрнафти.

Наскільки успішним виявився запуск? Які пакети мають найбільший попит і чи відповідають фактичні результати вашим початковим прогнозам?

– Ми вважаємо запуск проєкту успішним: він дозволив банку створити нову платформу для просування як власних, так і партнерських сервісів. Найбільший попит наразі має пакет Small – клієнти обирають його, щоб протестувати формат підписки та оцінити її переваги на практиці. Подальший розвиток цього напряму ми бачимо у постійному розширенні переліку цікавих і вигідних сервісів усередині наших пакетів.

Сьогодні споживачі нерідко скаржаться на надмірну кількість платних підписок, за якими складно стежити. Чим ваш продукт принципово відрізняється від звичайного набору знижок? Наскільки легко клієнту змінити склад пакета, призупинити або повністю скасувати підписку?

– В нашій пропозиції йдеться не про набір разових знижок, а про фіксовану щомісячну підписку. Клієнт бачить вміст пакета заздалегідь, це не «кіт у мішку», і може змінювати набір сервісів під свої потреби. Управління відбувається безпосередньо в Sense SuperApp: призупинити або скасувати підписку можна в кілька кроків без звернення до кожного партнера окремо. Щодо складу пакета, то він наразі залишається фіксованим, але сформованим на основі потреб і інтересів наших клієнтів.

Якою є економіка такого продукту для банку? На чому саме заробляє Sense Bank - комісійних від партнерів, регулярних платежах клієнтів чи збільшенні їхньої транзакційної активності? За яких умов ця модель може стати прибутковим напрямом бізнесу?

– Основне джерело доходу – регулярні платежі клієнтів за пакети плюс партнерські комісії. Додатковий ефект досягається шляхом зростання транзакційної активності та глибшої залученості клієнта в екосистему. Модель стає прибутковою за умови масштабування кількості підписників і розширення партнерської мережі, коли регулярний дохід перевищує витрати на залучення та підтримку. Над цим ми наразі працюємо.

Звісно, хочеться в перспективі досягти таких результатів, як, скажімо, Revolut чи Monzo з їхніми сотнями мільйонів прибутку, але ми розуміємо, що працюємо в дещо інших умовах і реаліях. Втім, ми не могли не спробувати.

Інна Тютюн. Фото надане пресслужбою Sense Bank

Яку вигоду від співпраці отримують компанії-партнери? Наскільки пакетні підписки допомагають їм залучати нових клієнтів, зменшувати маркетингові витрати та підвищувати частоту користування своїми послугами? За якими критеріями ви обираєте партнерів?

– Партнери отримують новий канал залучення та утримання клієнтів. Банк генерує трафік, партнер надає вигідні умови, а клієнт залишається в екосистемі – утворюється коло лояльності. Ми дуже уважно та відповідально підходимо до вибору партнерів. Я б сказала, що це один з принципів нашої роботи, бо для нас цінно, коли клієнти банку отримують належно високу якість сервісу, послуги чи товару. В контексті підписок ми зважаємо на кілька критеріїв: релевантність сервісу повсякденному життю клієнта, його якість, як вже зазначила вище, та готовність партнера до інтеграції.

Сервіси підписок уже пропонують окремі ритейлери, а великі технологічні компанії давно розвивають власні екосистеми. У чому конкурентна перевага саме банківської моделі? Чому клієнт має оформлювати підписки через банк, а не безпосередньо у постачальників послуг?

– Банк уже є довіреною точкою щоденного контакту з клієнтом і має готову платіжну інфраструктуру. Клієнту зручніше керувати підписками в одному застосунку разом із фінансами, ніж окремо в кожному сервісі. Крім того, банк може пропонувати додаткові переваги (кешбек, бонуси, інтеграцію з іншими продуктами), яких немає у прямій підписці у постачальника.

Власне, Sense SuperApp – наша гордість. Це суперфункціональний застосунок, який ми постійно розвиваємо, додаємо новий функціонал, зокрема і з використанням ШІ, гейміфікуємо. Тому хочеться, щоб кожен наступний продукт допомагав новим і вже наявним клієнтам глибше розкривати його можливості.

Ви говорили про подальшу персоналізацію пропозицій. Чи плануєте використовувати аналітику транзакцій і штучний інтелект, щоб формувати індивідуальні пакети? Як при цьому забезпечуватиметься захист персональних даних клієнтів?

– Ми розглядаємо впровадження ШІ-аналітики для формування індивідуальних пропозицій як логічний етап еволюції наших продуктів. Втім, насамперед ми будуємо якісний фундамент – наповнюємо пакети підписок різноманітними й корисними сервісами. Коли банк має сформовану сильну лінійку продуктів, розумна аналітика транзакцій дозволяє безпомилково вгадувати потреби клієнта і пропонувати саме те, що йому потрібно в конкретний момент.

Звісно, все це відбувається без жодних компромісів щодо приватності. Захист персональних даних і дотримання банківської таємниці – наш непорушний обовʼязок, тож всі алгоритми будуватимуться на деперсоналізованих моделях.

Яким ви бачите розвиток пакетних підписок протягом найближчих двох-трьох років? Чи можуть вони перетворитися на окремий значущий напрям доходів банку та які нові категорії сервісів ви плануєте додавати?

– В умовах економічної непередбачуваності воєнного часу говорити про перспективи продукту, який напряму залежить від добробуту клієнтів, непросто. Хоча, з іншого боку, пакети підписок дають певне почуття стабільності, а самі пакети створені так, щоб і розважити, і спростити робочу чи побутову рутину, що цінно зараз і не втратить актуальності в найближчому майбутньому.

Я б сказала, що цей напрям ми з командою сприймаємо як частину цифрової екосистеми. Як джерело постійного доходу – не виключно. Плануємо розширювати партнерську мережу, додавати нові категорії сервісів, поглиблювати персоналізацію. У перспективі пакети підписок можуть стати одним із ключових інструментів формування lifestyle-банкінгу – підходу, який для нас дуже цікавий.