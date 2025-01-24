Вкладникам збанкрутілого Комінвестбанку тимчасово призупинили виплати: які причини

Виплати коштів вкладникам АТ “Комерційний інвестиційний банк” наразі призупинено.

Про це інформує пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зазначається, що з 23 січня 2025 року тимчасово призупинено виплати коштів вкладникам Комінвестбанку.

Це пов'язано з необхідністю завершення процедури тимчасової адміністрації, яку здійснює уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Уточнюється, що триває формування переліку вкладників та підготовка до проведення конкурсу на виведення банку з ринку.

Інформацію про результати конкурсу, спосіб виведення банку з ринку та порядок отримання коштів вкладниками буде опубліковано пізніше на вебсайті Фонду та банку, а також на сторінці Фонду у соціальній мережі Facebook.

Про Комінвестбанк

5 грудня НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" до категорії неплатоспроможних. З серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

Додамо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного “Комінвестбанку” з ринку.

Нагадаємо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 2 січня 2025 року почав виплати вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк". Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення про початок виплат вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк" 30 грудня 2024 року.