Вкладникам збанкрутілого Комінвестбанку почали повертати кошти

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ( ФГВФО) з 2 січня 2025 року почав виплати вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк".

Про це інформує пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалила рішення про початок виплат вкладникам АТ "Комерційний інвестиційний банк" 30 грудня 2024 року.

Загальна сума гарантійних відшкодувань для вкладників становить 256,7 млн грн.

Вкладники банку отримають 100% суми своїх вкладів, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 5 грудня 2024 року.

Як отримати відшкодування

Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти. Отримати відшкодування за вкладом можна:

безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду;

через застосунок "Дія";

дистанційно через онлайн-платформи шести банків-агентів.

Перелік банків-агентів, через які виплачується гарантоване відшкодування онлайн та офлайн, розміщено за посиланням на сайті Фонду.

Нагадаємо, 5 грудня НБУ ухвалив рішення віднести АТ "Комерційний інвестиційний банк" (Комінвестбанк) до категорії неплатоспроможних. З серпня банк було віднесено до категорії проблемних через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, недостатні доходи, а також - систематичне подання недостовірної інформації.

Додамо, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного “Комінвестбанку” з ринку.