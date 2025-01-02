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Вкладчикам обанкротившегося Коминвестбанка начали возвращать средства
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) со 2 января 2025 г. начал выплаты вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк".
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Отмечается, что исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение о начале выплат вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк" 30 декабря 2024 года.
Общая сумма гарантийных возмещений для вкладчиков составляет 256,7 млн грн.
Вкладчики банка получат 100% от суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные на конец дня 5 декабря 2024 года.
Как получить возмещение
Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства. Получить возмещение по вкладу можно:
- непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда;
- через приложение "Дія";
- дистанционно через онлайн-платформы шести банков-агентов.
Список банков-агентов, через которые выплачивается гарантированное возмещение онлайн и офлайн, размещен за ссылкой на сайте Фонда.
Напомним, 5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" ( Коминвестбанк) в категорию неплатежеспособных. С августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.
Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.