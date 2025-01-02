Вкладчикам обанкротившегося Коминвестбанка начали возвращать средства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) со 2 января 2025 г. начал выплаты вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк".

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение о начале выплат вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк" 30 декабря 2024 года.

Общая сумма гарантийных возмещений для вкладчиков составляет 256,7 млн грн.

Вкладчики банка получат 100% от суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные на конец дня 5 декабря 2024 года.

Как получить возмещение

Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить причитающиеся ему средства. Получить возмещение по вкладу можно:

непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда;

через приложение "Дія";

дистанционно через онлайн-платформы шести банков-агентов.

Список банков-агентов, через которые выплачивается гарантированное возмещение онлайн и офлайн, размещен за ссылкой на сайте Фонда.

Напомним, 5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" ( Коминвестбанк) в категорию неплатежеспособных. С августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.