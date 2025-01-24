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Вкладчикам обанкротившегося Коминвестбанка временно приостановили выплаты: какие причины

Вкладчикам обанкротившегося Коминвестбанка временно приостановили выплаты: какие причины
Идет формирование перечня вкладчиков.

Выплаты средств вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк" приостановлены.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

С 23 января 2025 года временно приостановлены выплаты средств вкладчикам Коминвестбанка.

Это связано с необходимостью завершения процедуры временной администрации, осуществляемой уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Уточняется, что идет формирование перечня вкладчиков и подготовка к проведению конкурса на вывод банка с рынка.

Информация о результатах конкурса, способ вывода банка с рынка и порядок получения средств вкладчиками будет опубликована позже на вебсайте Фонда и банка, а также на странице Фонда в социальной сети Facebook.

О Коминвестбанке

5 декабря НБУ принял решение отнести АО "Коммерческий инвестиционный банк" в категорию неплатежеспособных. С августа банк был отнесен к категории проблемных из-за ненадлежащей организации системы внутреннего контроля и управления рисками, недостаточных доходов, а также — систематического представления недостоверной информации.

Добавим, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса с целью вывода неплатежеспособного Коминвестбанка с рынка.

Напомним, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц со 2 января 2025 г. начал выплаты вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк". Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение о начале выплат вкладчикам АО "Коммерческий инвестиционный банк" 30 декабря 2024 года.

Автор:
Ольга Опенько