Фонд гарантирования за год выплатил вкладчикам банков-банкротов более 141 миллиона гривен

В 2024 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков 141,4 млн грн гарантированного возмещения. Такие выплаты фонд осуществляет только из собственных средств.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

Все вкладчики банков, которые начали выводиться с рынка после 24 февраля 2022 года, получили полное возмещение от фонда гарантирования вкладов. Речь идет о вкладчиках, которые обратились за такими выплатами.

"В течение декабря 2024 года фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 2,9 млн грн. В частности, 0,9 млн грн получили вкладчики АО "Мегабанк", 0,7 млн грн — АО "МР Банк", 0,4 млн грн – АО "Укрстройинвестбанк", — говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину восемь банков оказались в процессе ликвидации, один – Сенс Банк – национализирован.

За все время существования ФГВФЛ и до 1 января 2025 года вкладчикам было выплачено 104,7 млрд грн гарантированного возмещения. Это составляет 96% общей суммы, предусмотренной для выплат. На начало 2025 года на счетах фонда находилось 42,8 млрд. грн.

Ранее Delo.ua писало, что вкладчикам обанкротившегося Коминвестбанка временно приостановили выплаты. Это связано с необходимостью завершения процедуры временной администрации, осуществляемой уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В настоящее время идет формирование перечня вкладчиков и подготовка к проведению конкурса на вывод банка с рынка.