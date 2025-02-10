У січні активи банків у ліквідації продано на 34,5 млн грн банків-банкрутів

За результатами аукціонів у січні 2025 року сума реалізації активів банків, що перебувають у ліквідації, склала 34,5 млн грн. У системі Prozorro.Продажі було оголошено 836 аукціонів, організованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Успішними стали 13 торгів, у ході яких продано активи чотирьох банків.

Структура продажів

Загальна сума реалізації активів розподілилася наступним чином:

68,6% (23,7 млн грн) — продаж кредитів юридичних осіб;

— продаж кредитів юридичних осіб; 8,4 млн грн — продаж нерухомого майна;

— продаж нерухомого майна; 2 млн грн — продаж земельних ділянок;

— продаж земельних ділянок; 0,5 млн грн — продаж кредитів фізичних осіб.

За словами директора департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександра Кульчицького, січень став успішним місяцем з точки зору реалізації кредитів юридичних осіб.

Банки, активи яких було продано

За результатами аукціонів активи реалізовані у таких фінансових установах:

Укрбудінвестбанк — 20,3 млн грн;

Промінвестбанк — понад 7 млн грн;

Мегабанк — 3,8 млн грн;

Банк Січ — 3,4 млн грн.

Оплата за лоти та гарантійні внески

На сьогодні вже отримано оплату за 11 лотів на загальну суму 34,1 млн грн. За 2 лоти на 0,4 млн грн кошти ще очікуються.

Зазначається, що якщо переможець аукціону не сплачує суму за лот, він втрачає гарантійний внесок, а актив переходить наступному учаснику з найвищою пропозицією (якщо такий є).

Нагадаємо, з 13 по 17 січня, у системі Prozorro.Продажі було заплановано реалізацію активів дев’яти банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна початкова ціна лотів становить 14,25 млрд грн.